Συγχώνευση με την American Airlines επιδίωξε ο διευθύνων σύμβουλος της United Airlines, αλλά βρήκε κλειστή πόρτα
Η American Airlines ξέκοψε κάθε κουβέντα περί πιθανής συγχώνευσης με τη United, εκτιμώντας πως θα έβλαπτε τον ανταγωνισμό
Ο διευθύνων σύμβουλος της United Airlines, Σκοτ Κίρμπι, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι προσέγγισε την American Airlines με πρόταση για ενδεχόμενη συγχώνευση, η οποία όμως απορρίφθηκε από τη δεύτερη.
«Προσέγγισα την American με σκοπό να διερευνήσουμε μια πιθανή συνένωση, καθώς θεωρούσα ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι εξαιρετικό για τους πελάτες», ανέφερε ο Κίρμπι σε δήλωσή του, επισημαίνοντας ότι παρουσίασε ένα «φιλόδοξο και τολμηρό όραμα», εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να λάβει την απαραίτητη έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές.
Η American Airlines απέρριψε την πρόταση, με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ρόμπερτ Ίσομ, να δηλώνει την περασμένη εβδομάδα ότι μια τέτοια συγχώνευση θα ήταν επιζήμια για τους επιβάτες και θα ζημίωνε τον ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, ο Κίρμπι είχε ήδη παρουσιάσει την ιδέα νωρίτερα φέτος στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια τέτοια συμφωνία θα δημιουργούσε έναν ισχυρό παγκόσμιο αερομεταφορέα ικανό να ανταγωνιστεί διεθνείς αντιπάλους.
«Ελπίζα να παρουσιάσω αυτή την προοπτική στην American, όμως αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη συζήτηση και αντέδρασαν κλείνοντας δημόσια την πόρτα», ανέφερε ο Κίρμπι στη δήλωσή του τη Δευτέρα. «Χωρίς έναν πρόθυμο εταίρο, ένα εγχείρημα τέτοιου μεγέθους δεν μπορεί να προχωρήσει».
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για τα πλεονεκτήματα μιας συγχώνευσης μεταξύ των δύο μεγάλων αερομεταφορέων, δηλώνοντας CNBC ότι «δεν μου αρέσει η ιδέα της συγχώνευσής τους».
Η United, που εδρεύει στο Σικάγο, έχει πληγεί από την αύξηση του κόστους ενέργειας που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν. Την περασμένη εβδομάδα, η αεροπορική εταιρεία μείωσε τις προβλέψεις της για τα κέρδη του 2026.
