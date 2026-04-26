Συζητήσεις για την ασφάλεια της επίσκεψης Καρόλου στις ΗΠΑ μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των Ανταποκριτών
ΚΟΣΜΟΣ
«Συνομιλίες θα διεξαχθούν καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας για να εξετασθεί σε ποιο βαθμό τα γεγονότα του Σαββάτου μπορούν ή όχι να επηρεάσουν τον σχεδιασμό της επίσκεψης που ξεκινά αύριο» ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ

Ο βασιλιάς Κάρολος είναι «ανακουφισμένος» που ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε σώος από το περιστατικό κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ την παραμονή της επίσημης επίσκεψής του βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ.

«Συνομιλίες θα διεξαχθούν καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας για να εξετασθεί, με τους Αμερικανούς ομολόγους μας και τις εκατέρωθεν ομάδες, σε ποιο βαθμό τα γεγονότα του Σαββάτου μπορούν ή όχι να επηρεάσουν τον σχεδιασμό της επίσημης επίσκεψης» που αρχίζει αύριο το απόγευμα στη Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ για να του εκφράσει την «αλληλεγγύη» της.

«Τονίσαμε ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στις δημοκρατίες», έγραψε στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης