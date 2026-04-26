Συζητήσεις για την ασφάλεια της επίσκεψης Καρόλου στις ΗΠΑ μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των Ανταποκριτών

«Συνομιλίες θα διεξαχθούν καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας για να εξετασθεί σε ποιο βαθμό τα γεγονότα του Σαββάτου μπορούν ή όχι να επηρεάσουν τον σχεδιασμό της επίσκεψης που ξεκινά αύριο» ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ