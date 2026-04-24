Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Χάκαραν το τηλέφωνο της προέδρου της Bundestag και άλλων Γερμανών αξιωματούχων
Έπεσαν θύματα «phishing» μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων Signal
Θύματα επιθέσεων «phishing» μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων Signal έπεσαν υψηλόβαθμοι Γερμανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και η πρόεδρος του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου Γιούλια Κλέκνερ.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, στόχος της επίθεσης ήταν μεταξύ άλλων πολιτικοί, στρατιωτικοί, διπλωμάτες και δημοσιογράφοι, δεν είναι ωστόσο γνωστός ο ακριβής αριθμός των χρηστών οι οποίοι πλήττονται, όπως δεν είναι σαφές και ποιες ακριβώς πληροφορίες έχουν διαρρεύσει. Μέσω ωστόσο αυτής της πρακτικής, οι εισβολείς έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις συνομιλίες των θυμάτων - και, επομένως και σε άλλες επαφές που προκύπτουν από κοινές ομαδικές συνομιλίες.
Ο αντιπρόεδρος πάντως της Επιτροπής της Bundestag που είναι αρμόδια για τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας έκανε λόγο για «εξαιρετικά ανησυχητικής κλίμακας» υπόθεση, σε σημείο, όπως είπε, που να τίθενται υπό αμφισβήτηση η ασφάλεια των επικοινωνιών του κοινοβουλίου, ενώ το περιοδικό Der Spiegel, επικαλούμενο κύκλους ασφαλείας, κάνει λόγο για περίπου 300 θύματα, μεταξύ των οποίων ένας πολιτικός αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ο πρώην αντιπρόεδρος των μυστικών υπηρεσιών Αρντ Φράιταγκ.
Οι γερμανικές Αρχές ασφαλείας εκτιμούν ότι οι επιθέσεις «πιθανώς πραγματοποιούνται από έναν κρατικά ελεγχόμενο κυβερνο-παράγοντα», χωρίς όμως να κατονομάσουν κάποια χώρα.
Πρόσφατα, η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών κατηγόρησε «Ρώσους κρατικούς χάκερ», ενώ το FBI εξέδωσε επίσης προειδοποίηση, αποδίδοντας το κύμα επιθέσεων σε «κυβερνο-παράγοντες που συνδέονται με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών». Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος προειδοποιεί πάντως εδώ και μήνες για κύματα επιθέσεων που στοχεύουν χρήστες του Signal. «Τα τρέχοντα ευρήματα δείχνουν ότι η εκστρατεία παραμένει ενεργή και κερδίζει δυναμική», αναφέρει η δήλωση της Υπηρεσίας και κάλεσε τους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα