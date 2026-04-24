Το ξεχωριστό Open Day που θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 αντλεί έμπνευση από σημαντικούς εφευρέτες και επιστήμονες, παρακινώντας τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τη σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
Εκτός ελέγχου δύο μεγάλες πυρκαγιές στην Ιαπωνία, πάνω από 3.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους
Μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί επτά κτίρια, μεταξύ των οποίων μία κατοικία, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα
Δύο δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στην επαρχία Ιουάτε, στη βόρεια Ιαπωνία, συνεχίζουν να καίνε ανεξέλεγκτες, επεκτεινόμενες προς κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.
Οι Αρχές προχώρησαν την Παρασκευή σε διεύρυνση των εντολών εκκένωσης, οι οποίες πλέον αφορούν περισσότερους από 3.000 κατοίκους.
Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε ορεινή περιοχή, ενώ περίπου δύο ώρες αργότερα ξέσπασε δεύτερο μέτωπο σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, κοντά στην πόλη Οτσούτσι.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν τόσο από εδάφους όσο και από αέρος για τον περιορισμό των μετώπων, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής ο έλεγχός τους, όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι φλόγες έχουν ήδη καταστρέψει περισσότερα από 1.176 εκτάρια γης, ενώ έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης για 1.541 νοικοκυριά, που αντιστοιχούν σε 3.233 άτομα.
Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ιαπωνία, μετά τη μεγάλη φωτιά του 2025 στην Οφουνάτο, η οποία είχε κατακάψει περίπου 3.370 εκτάρια, σύμφωνα με το TBS News.
Μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί επτά κτίρια, μεταξύ των οποίων μία κατοικία, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες.
Firefighters are struggling to contain wildfires in northeastern Japan that have continued to spread toward the center of a town, prompting an evacuation order expanded to more than 2,500 people pic.twitter.com/3VfnkkAWQL— Reuters (@Reuters) April 24, 2026
