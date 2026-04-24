Χαοτικές σκηνές σε νοσοκομεία του Ιράν εν μέσω επιθέσεων, νοσηλεύτρια διασώζει νεογέννητα
Δείτε τη στιγμή που η νοσηλεύτρια διασώζει τρία νεογέννητα μωρά από νοσοκομείο στην Τεχεράνη για να τα μεταφέρει σε ασφαλές σημείο
Χαοτικές σκηνές κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας σε νοσοκομεία του Ιράν εν μέσω επιθέσεων στη χώρα.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα, μια νοσηλεύτρια φαίνεται να διασώζει τρία νεογέννητα μωρά από νοσοκομείο στην Τεχεράνη και να τα μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.
Δείτε το βίντεο:
Υπενθυμίζεται ότι η σύγκρουση με το Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιχείρηση εναντίον του. Έκτοτε, η ένταση έχει κλιμακωθεί απότομα στα Στενά του Ορμούζ και ευρύτερα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Στις τελευταίες εξελίξεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για στρατιωτική δράση κατά ιρανικών ταχύπλοων σκαφών και εντατικοποίησε τις επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών στα Στενά, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση. Παράλληλα, οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση ακόμη ενός δεξαμενόπλοιου που φέρεται να συνδέεται με λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου, ενώ το Ιράν κατέλαβε δύο εμπορικά πλοία (το ένα ελληνόκτητο) ως αντίποινα, επιτείνοντας το χάος στη ναυσιπλοΐα της περιοχής.
Σε διπλωματικό επίπεδο, οι προσπάθειες παραμένουν εύθραυστες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει προσωρινή παράταση της εκεχειρίας, την ώρα που οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη επιμένει ότι η ηγεσία της παραμένει ενωμένη, απορρίπτοντας αμερικανικούς ισχυρισμούς περί εσωτερικών ρηγμάτων.
Surveillance footage showed chaotic scenes at Iranian hospitals as strikes rain down on the country.— ABC News (@ABC) April 24, 2026
One scene captured a nurse rescuing three newborn babies at a hospital in Tehran and carrying them to safety.
Follow live updates on the war in Iran: https://t.co/nKmdwZI64K pic.twitter.com/V3RVuEgjjq
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
