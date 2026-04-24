Χαοτικές σκηνές σε νοσοκομεία του Ιράν εν μέσω επιθέσεων, νοσηλεύτρια διασώζει νεογέννητα
Χαοτικές σκηνές σε νοσοκομεία του Ιράν εν μέσω επιθέσεων, νοσηλεύτρια διασώζει νεογέννητα

Δείτε τη στιγμή που η νοσηλεύτρια διασώζει τρία νεογέννητα μωρά από νοσοκομείο στην Τεχεράνη για να τα μεταφέρει σε ασφαλές σημείο

Χαοτικές σκηνές σε νοσοκομεία του Ιράν εν μέσω επιθέσεων, νοσηλεύτρια διασώζει νεογέννητα
19 ΣΧΟΛΙΑ
Χαοτικές σκηνές κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας σε νοσοκομεία του Ιράν εν μέσω επιθέσεων στη χώρα.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, μια νοσηλεύτρια φαίνεται να διασώζει τρία νεογέννητα μωρά από νοσοκομείο στην Τεχεράνη και να τα μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι η σύγκρουση με το Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιχείρηση εναντίον του. Έκτοτε, η ένταση έχει κλιμακωθεί απότομα στα Στενά του Ορμούζ και ευρύτερα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Στις τελευταίες εξελίξεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για στρατιωτική δράση κατά ιρανικών ταχύπλοων σκαφών και εντατικοποίησε τις επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών στα Στενά, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση. Παράλληλα, οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση ακόμη ενός δεξαμενόπλοιου που φέρεται να συνδέεται με λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου, ενώ το Ιράν κατέλαβε δύο εμπορικά πλοία (το ένα ελληνόκτητο) ως αντίποινα, επιτείνοντας το χάος στη ναυσιπλοΐα της περιοχής.

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι προσπάθειες παραμένουν εύθραυστες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει προσωρινή παράταση της εκεχειρίας, την ώρα που οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη επιμένει ότι η ηγεσία της παραμένει ενωμένη, απορρίπτοντας αμερικανικούς ισχυρισμούς περί εσωτερικών ρηγμάτων.
Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

