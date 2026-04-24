O Τραμπ απειλεί τη Βρετανία με δασμούς για τον φόρο στις Big Tech
Προειδοποίηση για «μεγάλο τελωνειακό δασμό» αν δεν καταργηθεί ο φόρος ψηφιακών υπηρεσιών – Στο επίκεντρο Apple, Google και Facebook

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε αντίποινα επιβάλλοντας «μεγάλο τελωνειακό δασμό» στη Βρετανία αν η κυβέρνησή της συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο, κατ’ αυτόν, αμερικανικούς κολοσσούς της τεχνολογίας--όπως οι Apple, Google (Alphabet) και Facebook (Meta)--με τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών που εφαρμόζει.

Η Βρετανία θέσπισε τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών (2%) το 2020. Το μέτρο έχει επικριθεί έντονα και επανειλημμένα από τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τραμπ, όπως και από τον δημοκρατικό προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν.

«Αν δεν καταργήσουν τον φόρο, πιθανόν θα επιβάλλουμε μεγάλο δασμό στο ΗΒ», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Διατύπωσε την απειλή λίγα 24ωρα πριν από την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ, την ερχόμενη εβδομάδα.

Κατά την άποψη του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου, ο Bρετανός μονάρχης--τύποις αρχηγός του κράτους--θα μπορούσε να βοηθήσει να αποκατασταθεί η διμερής σχέση, που γνωρίζει ασυνήθιστες εντάσεις τους τελευταίους μήνες.
Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

