Επανεμφάνιση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με γραπτό μήνυμα: «Ο εχθρός μας έχει ηττηθεί»
Eπίθεση στο Ιράν Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Επανεμφάνιση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με γραπτό μήνυμα: «Ο εχθρός μας έχει ηττηθεί»

Καλεί τους Ιρανούς σε εγρήγορση για τις προπαγανδιστικές ενέργειες των αντιπάλων της χώρας που στοχεύουν στο ηθικό του λαού και υπονομεύουν την εθνική ενότητα

Επανεμφάνιση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με γραπτό μήνυμα: «Ο εχθρός μας έχει ηττηθεί»
Την ενότητα που δημιουργήθηκε μεταξύ των Ιρανών κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου εκθειάζει σε ανάρτησή του ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε ανάρτησή του την Πέμπτη.

Αφού τονίζει ότι οι εχθροί του Ιράν «θα ταπεινωθούν και θα εξευτελιστούν». καλεί τους συμπατριώτες του να είναι σε εγρήγορση για να μην υπονομευτεί η εθνική ενότητα.


Ο Χαμενεΐ γράφει: «Χάρη στην εξαιρετική ενότητα που δημιουργήθηκε μεταξύ των συμπατριωτών μας, ο εχθρός έχει ηττηθεί. Εκφράζοντας ουσιαστικά την ευγνωμοσύνη μας για αυτή την ευλογία, η συνοχή μας έχει γίνει ακόμη πιο ισχυρή και αδιάσπαστη, και οι εχθροί μας θα ταπεινωθούν και θα εξευτελιστούν.

Οι προπαγανδιστικές ενέργειες του εχθρού, στοχεύοντας στο μυαλό και το ηθικό του λαού, αποσκοπούν στην υπονόμευση της εθνικής ενότητας και ασφάλειας· ας μην επιτρέψουμε αυτή η δόλια πρόθεση να υλοποιηθεί εξαιτίας της αμέλειάς μας».

Η συγκυρία της ανάρτησης είναι από μόνη της ενδιαφέρουσα καθώς λίγες ώρες νωρίτερα δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι στη ζωή και σε εγρήγορση, αλλά δεν είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις για τη χώρα.
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

