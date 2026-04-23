Επανεμφάνιση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με γραπτό μήνυμα: «Ο εχθρός μας έχει ηττηθεί»
Καλεί τους Ιρανούς σε εγρήγορση για τις προπαγανδιστικές ενέργειες των αντιπάλων της χώρας που στοχεύουν στο ηθικό του λαού και υπονομεύουν την εθνική ενότητα
Την ενότητα που δημιουργήθηκε μεταξύ των Ιρανών κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου εκθειάζει σε ανάρτησή του ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε ανάρτησή του την Πέμπτη.
Αφού τονίζει ότι οι εχθροί του Ιράν «θα ταπεινωθούν και θα εξευτελιστούν». καλεί τους συμπατριώτες του να είναι σε εγρήγορση για να μην υπονομευτεί η εθνική ενότητα.
Ο Χαμενεΐ γράφει: «Χάρη στην εξαιρετική ενότητα που δημιουργήθηκε μεταξύ των συμπατριωτών μας, ο εχθρός έχει ηττηθεί. Εκφράζοντας ουσιαστικά την ευγνωμοσύνη μας για αυτή την ευλογία, η συνοχή μας έχει γίνει ακόμη πιο ισχυρή και αδιάσπαστη, και οι εχθροί μας θα ταπεινωθούν και θα εξευτελιστούν.
Οι προπαγανδιστικές ενέργειες του εχθρού, στοχεύοντας στο μυαλό και το ηθικό του λαού, αποσκοπούν στην υπονόμευση της εθνικής ενότητας και ασφάλειας· ας μην επιτρέψουμε αυτή η δόλια πρόθεση να υλοποιηθεί εξαιτίας της αμέλειάς μας».
Η συγκυρία της ανάρτησης είναι από μόνη της ενδιαφέρουσα καθώς λίγες ώρες νωρίτερα δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι στη ζωή και σε εγρήγορση, αλλά δεν είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις για τη χώρα.
دراثر وحدت عجیب ایجادشده بین هموطنان، در دشمن شکستگی بوجود آمده. با شکر عملی این نعمت، انسجام بیشتر و پولادینتر شده و دشمنان خوار و خفیفتر خواهندشد.— رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) April 23, 2026
عملیات رسانهای دشمن بانشانهگیری ذهن و روان مردم، قصد خدشه در وحدت و امنیت ملی دارد؛ مبادا باسهلانگاری ما این قصد شوم محقق شود.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα