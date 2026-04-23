Παραιτήθηκε ο Γκαλιμπάφ από τις διαπραγματεύσεις λόγω παρεμβάσεων των Φρουρών της Επανάστασης, ισχυρίζονται ισραηλινά μέσα ενημέρωσης
Για μια πολύ σοβαρή κρίση στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας που παραλύει τη δυνατότητα της χώρας να πάρει αποφάσεις, μιλά το Κανάλι 12 - «Δεν υπάρχουν σκληροπυρηνικοί και μετριοπαθείς», λέει ο Πεζεσκιάν
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι και βασικός διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για μια πιθανή συμφωνία, παραιτήθηκε από τη διεύθυνση των διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον, μετέδωσε το ισραηλινό Κανάλι 12, χωρίς να αναφέρει τις πηγές του.
Τις τελευταίες ώρες, σημειώνει το ρεπορτάζ, συσσωρεύονται αναφορές για μια πολύ βαθιά κρίση στην κορυφή της ιρανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από διάφορες πηγές που μίλησαν στο κανάλι, πρόκειται για την πιο σοβαρή κρίση που έχει παρατηρηθεί στο Ιράν εδώ και πολλά χρόνια, μια εσωτερική διαμάχη για την εξουσία που παραλύει εντελώς την ικανότητα της χώρας να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις. Πόσο μάλλον στη συγκυρία ενός πολέμου και με την πιθανότητα επανέναρξής του ενεργή.
Το ρεπορτάζ αναφέρει ακόμη ότι ο Γκαλιμπάφ, που είχε διαχειριστεί και τις πολύπλοκες διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, παραιτήθηκε από το ρόλο επικαλούμενος την αυξανόμενη παρέμβαση στρατηγών από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.
Η διαμάχη, αναφέρει ακόμη το Κανάλι 12, φέρεται να κορυφώθηκε εξαιτίας μιας πρότασης του Κατάρ που αποσκοπούσε στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με αυτή 20 ιρανικά σκάφη θα διέρχονταν από τη θαλάσσια οδό σε αντάλλαγμα για τη διέλευση 20 πλοίων από λιμάνια του Αραβικού Κόλπου.
Η πρόταση τελικά μπλοκαρίστηκε από Ιρανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
Ο υπουργός, ο οποίος στο παρελθόν θεωρούταν σύμμαχος του Γκαλιμπάφ, επέλεξε απροσδόκητα να ευθυγραμμιστεί με τη σκληροπυρηνική γραμμή των Φρουρών της Επανάστασης, τορπιλίζοντας έτσι την πρωτοβουλία, αναφέρει το Κανάλι 12.
Επί του παρόντος, καταλήγει το ισραηλινό δίκτυο, δεν υπάρχει καμία οντότητα στο Ιράν που να είναι εξουσιοδοτημένη ή ικανή να λάβει αποφασιστική απόφαση για τα φλέγοντα ζητήματα.
Την πληροφορία διέψευσε εμμέσως πλην σαφώς ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, που έγραψε σε ανάρτησή του ότι «στο Ιράν δεν υπάρχουν "σκληροπυρηνικοί" ή "μετριοπαθείς". Είμαστε όλοι Ιρανοί και επαναστάτες. Με την ακλόνητη ενότητα του έθνους και του κράτους και την υπακοή στον Ανώτατο Ηγέτη, θα κάνουμε τον επιτιθέμενο να το μετανιώσει. Ένας Θεός, ένα έθνος, ένας ηγέτης, ένας δρόμος· η νίκη για το Ιράν, πιο πολύτιμη από τη ζωή».
In Iran there are no "hardliners" or "moderates" We are all Iranians and revolutionaries. With ironclad unity of nation and state and obedience to the Supreme Leader, we will make the aggressor regret. One God, one nation, one leader, one path; victory for Iran, dearer than life— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 23, 2026
