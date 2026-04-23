Συναγερμός στην Τεχεράνη από εκρήξεις και αντιαεροπορικά: Δεν έχουμε σχέση, λέει το Ισραήλ

Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα για να αντιμετωπίσουν «εχθρικούς στόχους»

Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην Τεχεράνη, ενώ υπήρξαν και αναφορές για κινητοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Ιράν.



Πληροφορίες που μετέδωσε το το πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφεραν ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είχαν ενεργοποιηθεί σε περιοχές της Τεχεράνης προκειμένου να αντιμετωπίσουν «εχθρικούς στόχους».



Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ δήλωσε πάντως στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ισραηλινός στρατός δεν επιτίθεται στο Ιράν.



Νωρίτερα πάντως ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη «να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν» και περιμένει το πράσινο φως της Ουάσινγκτον για να οδηγήσει το Ιράν «στη Λίθινη Εποχή».