Εγκρίθηκε ομόφωνα από την ΕΕ το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, πώς θα μοιραστεί το ποσό αυτό

Η κυπριακή προεδρία τηςεπιβεβαίωσε ότι ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία για την υιοθέτηση δανείου ύψουςπρος την, καθώς και για τοκυρώσεων κατά της Ρωσίας, με τη συμφωνία όλων των κρατών-μελών.Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου,δήλωσε ότι η εκταμίευση των απαραίτητων αυτών πόρων για την Ουκρανία «θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό».Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΕ αναφορικά με την κατανομή του συγκεκριμένου ποσού:θα αξιοποιηθούν για τη μακροοικονομική στήριξη της Ουκρανίας και θα διοχετευθούν μέσω μακροοικονομικής βοήθειας ή μέσω του Μηχανισμού για την Ουκρανία. Τα κεφάλαια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των πιο επείγουσων δημοσιονομικών αναγκών της Ουκρανίας.για την ενίσχυση της ικανότητας της Ουκρανίας να επενδύει σε αμυντικές βιομηχανικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αμυντικών προϊόντων. Η χρηματοδότηση θα παρέχει στην Ουκρανία κρίσιμη και έγκαιρη πρόσβαση σε αμυντικά προϊόντα από τις αμυντικές βιομηχανίες της Ουκρανίας, της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, καθώς και άλλων τρίτων χωρών. Οι εν λόγω τρίτες χώρες πρέπει είτε να έχουν συνάψει διμερή συμφωνία με την Ένωση στο πλαίσιο του κανονισμού SAFE (το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών στις επενδύσεις στον τομέα της άμυνας) είτε να έχουν αποδείξει ότι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δεσμεύσεις.Ο πρόεδρος της Ουκρανίαςχαιρέτισε την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «σημαντική ημέρα για την άμυνά μας και τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση».Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι το δάνειο «θα ενισχύσει τον στρατό μας, θα καταστήσει την Ουκρανία πιο ανθεκτική και θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στις κοινωνικές μας υποχρεώσεις προς τους πολίτες».Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ουκρανία επιδιώκει να λάβει την πρώτη δόση των χρημάτων «ήδη από τον Μάιο ή τον Ιούνιο».Όπως σημείωσε, οι πόροι από το ευρωπαϊκό πακέτο θα κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή οπλισμού, στην προμήθεια απαραίτητων όπλων από εταίρους που δεν παράγονται ακόμη στην Ουκρανία, καθώς και στην προετοιμασία του ενεργειακού τομέα και των κρίσιμων υποδομών της χώρας ενόψει του επόμενου χειμώνα.