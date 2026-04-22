Οι πρεσβευτές της ΕΕ ενέκριναν το δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία μετά την επανεκκίνηση του αγωγού Ντρούζμπα

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ την Τρίτη, δίνοντας τέλος σε ένα πολύμηνο αδιέξοδο μεταξύ Κιέβου και Βουδαπέστης.



Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας ότι η Ουκρανία επανεκκίνησε τη διέλευση πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται στις 23 Απριλίου. Η διακοπή της ροής αποτελούσε τον βασικό λόγο για τον οποίο η Βουδαπέστη μπλόκαρε την έγκριση του δανείου από τον Φεβρουάριο.



Ο αγωγός Ντρούζμπα, που μεταφέρει ρωσικό αργό πετρέλαιο προς τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, είχε τεθεί εκτός λειτουργίας στα τέλη Ιανουαρίου, έπειτα από ζημιές που προκλήθηκαν σε ρωσική επίθεση. Οι κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας είχαν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερούσε σκόπιμα την αποκατάσταση της ροής.



Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τόσο το δάνειο όσο και το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας εγκρίθηκαν σε επίπεδο Coreper (Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων) και εντάχθηκαν στην ημερήσια διάταξη των πρεσβευτών της ΕΕ.



Πλέον έχει ξεκινήσει η γραπτή διαδικασία για την τελική έγκριση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το απόγευμα της 23ης Απριλίου.



Η Βουδαπέστη είχε καταστήσει σαφές ότι θα δώσει το τελικό «πράσινο φως» μόνο όταν αποκατασταθεί πλήρως η ροή πετρελαίου προς την Ουγγαρία μέσω του Ντρούζμπα, εξέλιξη που φαίνεται πλέον να ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.