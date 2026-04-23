Ο πρόεδρος της Συρίας έδειξε ξανά την αγάπη του για το μπάσκετ: Άστοχος στα σουτάκια που επιχείρησε στα εγκαίνια κλειστού στη Δαμασκό
Την αγάπη του για το μπάσκετ έδειξε ξανά ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, στη διάρκεια εγκαινίων ενός ανακαινισμένου κλειστού γυμναστηρίου στη Δαμασκό τις προηγούμενες μέρες.
Μπροστά σε χιλιάδες κόσμο που βρέθηκαν στις εξέδρες του γυμναστηρίου (για την ανακαίνιση δαπανήθηκαν περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια) και δίπλα σε πλήθος κυβερνητικών αξιωματούχων, ο Σαράα επιχείρησε μερικά σουτάκια, ωστόσο αστόχησε στα περισσότερα.
Σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη ενός φιλικού αγώνα, ανέφερε ότι διατηρούσε εδώ και χρόνια ενδιαφέρον για το μπάσκετ, ωστόσο δεν είχε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει συστηματικά, λόγω των παρατεταμένων στρατιωτικών συγκρούσεων και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα.
Όπως σημείωσε, η τρέχουσα περίοδος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αναζωογόνηση του αθλητισμού, όχι μόνο ως μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και ως πεδίο που μπορεί να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της συριακής κοινωνίας και στην ενίσχυση του ρόλου της Συρίας σε περιφερειακό επίπεδο.
🇸🇾 Sharaa plays basketball … tried four times and didn't make a single shot.— Lord Bebo (@MyLordBebo) April 20, 2026
He moved closer to score one pic.twitter.com/IzojAQ5hcv
