Απεσταλμένος του Τραμπ ζήτησε από τη FIFA την αντικατάσταση του Ιράν από την Ιταλία στο Μουντιάλ
Τη συγκεκριμένη υπόδειξε έκανε στη FIFA ο Αμερικανός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Πάολο Τζαμπόλι, ο οποίος έχει ιταλικές ρίζες - Την ίδια στιγμή, το Ιράν ξεκαθαρίζει πως προετοιμάζεται κανονικά για τη διοργάνωση
Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο αναπτύσσεται γύρω από το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς Αμερικανός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζήτησε την αντικατάσταση του Ιράν από την Ιταλία, προκαλώντας αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Πάολο Τζαμπόλι υπέδειξε στον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, αλλά και στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, την αντικατάσταση του Ιράν από την Ιταλία στο επερχόμενο Μουντιάλ, το οποίο θα φιλοξενηθεί από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι τα τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα που έχει κατακτήσει η Ιταλία δικαιολογούν την παρουσία της στη διοργάνωση.
Η πρόταση αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, μετά τη ρήξη που προκάλεσαν δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' και τον πόλεμο με το Ιράν.
Η Τεχεράνη προετοιμάζεται κανονικά για τη διοργάνωση
Ωστόσο, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε την Τετάρτη ότι προετοιμάζεται κανονικά για το τουρνουά και σκοπεύει να συμμετάσχει. Η πρόταση αντικατάστασης έρχεται μετά την αποτυχία της Ιταλίας να προκριθεί, για τρίτη συνεχόμενη φορά, σε Παγκόσμιο Κύπελλο, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας και οδήγησε ακόμη και σε παραίτηση τον επικεφαλής της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.
«Επιβεβαιώνω ότι πρότεινα στον Τραμπ και στον Ινφαντίνο να αντικαταστήσει η Ιταλία το Ιράν. Είμαι Ιταλός και θα ήταν όνειρο να δω την εθνική μας σε ένα Μουντιάλ που φιλοξενείται στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Τζαμπόλι.
Το Ιράν είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι ενδέχεται να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση, μετά από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ που κόστισαν τη ζωή σε ηγετικά στελέχη και πολίτες, επικαλούμενο λόγους ασφάλειας για τους αθλητές του. Παράλληλα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει τους αγώνες της στον Καναδά ή στο Μεξικό, πρόταση που απορρίφθηκε από τη FIFA.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές είναι «ευπρόσδεκτοι» στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ωστόσο ότι η παρουσία τους ενδέχεται να είναι «ακατάλληλη και δυνητικά επικίνδυνη».
Δεν σχολίασε η FIFA
Από την πλευρά της, η FIFA απέφυγε να σχολιάσει την πρόταση, παραπέμποντας σε πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της. «Η ομάδα του Ιράν θα έρθει, σίγουρα. Ελπίζουμε μέχρι τότε η κατάσταση να είναι ειρηνική», είχε δηλώσει ο Τζιάνι Ινφαντίνο, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει προκριθεί και «πρέπει να αγωνιστεί».
Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται για την επιτυχή διεξαγωγή του Μουντιάλ, διασφαλίζοντας παράλληλα την εθνική ασφάλεια και την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεων.
Σημειώνεται ότι το Ιράν εξασφάλισε τη συμμετοχή του ως μία από τις οκτώ ομάδες της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ενώ η Ιταλία έμεινε εκτός των 16 ευρωπαϊκών θέσεων, παρότι κατατάσσεται στη 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, υψηλότερα από κάθε χώρα που δεν συμμετέχει.
Βάσει των κανονισμών της FIFA, το όργανο έχει την αποκλειστική ευχέρεια να αποφασίσει για αντικατάσταση ομάδας σε περίπτωση αποχώρησης, όπως είχε συμβεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου δόθηκε θέση στην Ίντερ Μαϊάμι, επιτρέποντας τη συμμετοχή του Λιονέλ Μέσι.
Το ζήτημα αποκτά και πολιτικές διαστάσεις, καθώς η Τζόρτζια Μελόνι, έως πρόσφατα στενή σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη, δέχθηκε δημόσια κριτική από τον Αμερικανό πρόεδρο, μετά την καταδίκη εκ μέρους της των δηλώσεών του κατά του Πάπα Λέοντα. Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης δυσαρέσκεια για την άρνηση της Ιταλίας να επιτρέψει τη χρήση αμερικανικής βάσης στη Σικελία για ανεφοδιασμό μαχητικών που συμμετείχαν σε επιθέσεις κατά του Ιράν.
Παράλληλα, η κοινή γνώμη στην Ιταλία εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στον πόλεμο, καθώς η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών καυσίμων και βασικών αγαθών, εντείνοντας την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση Μελόνι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα