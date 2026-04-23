Νέες εντυπωσιακές εικόνες από την αποστολή Artemis II: Το βίντεο της Κριστίνα Κοχ σε απόσταση 54.400 χλμ. από την Γη
«Όσο μακριά κι αν φτάσουμε, θα θυμόμαστε πάντα από πού προήλθαμε» το μήνυμα της NASA με αφορμή της Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Γη

Το πλήρωμα του Artemis IIέκανε ένα μεγάλο βήμα προς τα μπροστά όσον αφορά τις επανδρωμένες αποστολές στο διάστημα. Για περίπου 10 ημέρες οι τέσσερις αστροναύτες της NASA βρίσκονταν στο αχανές του σύμπαντος και φυσικά το υλικό με το οποίο γύρισαν μόνο ως μοναδικό μπορεί να χαρακτηριστεί. Για την ακρίβεια, οι εικόνες που έφεραν πίσω όσοι συμμετείχαν στην αποστολή θυμίζουν κάποια εντυπωσιακή ταινία, όμως η πραγματικότητα είναι πως τραβήχτηκαν από... απλές φωτογραφικές μηχανές και κινητά.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας αφιερωμένη στην Γη η NASA δημοσίευσε μερικές ακόμα φωτογραφίες του πλανήτη μας τραβηγμένες από... μακριά.



«Αναπολούμε τις ξεχωριστές εικόνες του πλανήτη μας που κατέγραψε το πλήρωμα της αποστολής Artemis II κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Σελήνη. Καθώς πετούσαν γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, το πλήρωμα βρισκόταν σε απόσταση 252.756 μιλίων από τη Γη στο πιο απομακρυσμένο σημείο του ταξιδιού — σπάζοντας το ρεκόρ που είχε καταρρίψει η αποστολή Apollo 13 το 1970» αναφέρει σε ανάρτησή της η Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ.


Με την ανάρτηση να καταλήγει: «Όσο μακριά κι αν φτάσουμε, θα θυμόμαστε πάντα από πού προήλθαμε». Μπροστά στο μαύρο του διαστήματος, το λαμπερό μπλε και λευκό της Γης μοιάζει με... χαμόγελο, όπως αναφέρει η NASA.
Στο μεταξύ μια σχετική ανάρτηση έκανε και μια εκ των αστροναυτών της αποστολής, η Κριστίνα Κοχ. Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα βίντεο που τράβηξε με ένα iPhone από τα παράθυρα του διαστημικού σκάφους Orion κατά τη δεύτερη ημέρα της αποστολής. Το Orion βρισκόταν σε απόσταση περίπου 54.400 χλμ. από τη Γη όταν η Kox τράβηξε αυτό το βίντεο.
Best of Network

Δείτε Επίσης