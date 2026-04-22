Ο Τραμπ πιστεύει πως στρατιωτικά έχει πετύχει όσα ήθελε στο Ιράν και έχει αποφασίσει να τερματίσει τον πόλεμο, λένε συνεργάτες του
Το στρατιωτικό σενάριο θα πέσει στο τραπέζι αν μέσα στις επόμενες μέρες οι Πακιστανοί δεν καταφέρουν να φέρουν τους Ιρανούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λένε αξιωματούχοι στο Axios - Τι ζητά η Τεχεράνη για να επιστρέψει στις συζητήσεις
Στην εκτίμηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει όσα μπορούσαν σε στρατιωτικό επίπεδο στο Ιράν και επιθυμεί την αποχώρηση από τον ολοένα και πιο αντιδημοφιλή πόλεμο της Μέσης Ανατολής, καταλήγουν Αμερικανοί αξιωματούχοι και συνεργάτες του Ρεπουμπλικανού προέδρου.
Όπως σημειώνουν, ο Τραμπ δεν προτίθεται να επανεκκινήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις εάν δεν εξαντλήσει πρώτα κάθε άλλη διπλωματική επιλογή.
«Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Τραμπ δεν θέλει πλέον να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ και έχει λάβει απόφαση να τερματίσει τον πόλεμο», ανέφερε στο Axios μια πηγή κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο.
Ωστόσο, το στρατιωτικό σενάριο παραμένει ανοιχτό. Εάν οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του Ιράν στις συνομιλίες εντός του χρονικού πλαισίου που έχει θέσει η Ουάσιγκτον (το αργότερο μέσα σε πέντε μέρες), η στρατιωτική επιλογή επανέρχεται στο τραπέζι.
Αμερικανοί αξιωματούχοι και οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν αναμένουν τις επόμενες ημέρες μια δημόσια τοποθέτηση που θα αποδίδεται στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προκειμένου να δώσει σαφή κατεύθυνση στους διαπραγματευτές της Τεχεράνης για επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των διεργασιών.
Η παράταση της εκεχειρίας, πάντως, φαίνεται να είχε κόστος για τον Τραμπ σε επίπεδο διαπραγματευτικής πίεσης. Ο ίδιος θεωρεί ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που διατηρεί σε ισχύ αντισταθμίζει αυτή την απώλεια, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη ρευστότητας.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι ο αποκλεισμός αποτελεί βασικό μοχλό πίεσης. «Το Ιράν δεν θέλει να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, θέλει να παραμείνουν ανοιχτά για να κερδίζει 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Λέει ότι θέλει να τα κλείσει μόνο για να σώσει τα προσχήματα, επειδή εγώ τα έχω μπλοκάρει πλήρως», έγραψε.
Πρόσθεσε ακόμη ότι του μεταφέρθηκε πρόταση από ιρανικής πλευράς για άμεση επαναλειτουργία των Στενών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι μια τέτοια εξέλιξη θα καθιστούσε αδύνατη μια συμφωνία, εκτός εάν υπάρξει συνολική στρατιωτική κλιμάκωση.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση, απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα ως προς το αν η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε νέο γύρο συνομιλιών με την Ουάσινγκτον στο Ισλαμαμπάντ.
«Η διπλωματία είναι ένα εργαλείο για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειας και, όποτε καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν οι απαραίτητες και λογικές προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του εργαλείου, ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι και να ενισχυθούν τα επιτεύγματα του ιρανικού έθνους απέναντι στις κακόβουλες επιδιώξεις των εχθρών, θα αναλάβουμε δράση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η τοποθέτηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι η ιρανική πλευρά διατηρεί ανοιχτούς διαύλους, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για άμεση επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.
Την ίδια στιγμή, διπλωμάτες στην Τεχεράνη ξεκαθαρίζουν πως «χωρίς την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, δεν θα επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις. Δεν θα διαπραγματευτούμε υπό απειλές».
Όπως τονίζουν οι διπλωμάτες, σε εξέλιξη βρίσκεται «επικοινωνία με Πακιστανούς μεσολαβητές για την «εκτέλεση των προϋποθέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας» ώστε να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις».
🇺🇸🇮🇷President Trump is giving Iran's warring factions a short window of several days to unify behind a coherent counter-offer — or the ceasefire he extended Tuesday ends, three U.S. officials tell me. My story on @axios https://t.co/AZRyt8nK8M— Barak Ravid (@BarakRavid) April 22, 2026
Η προϋπόθεση της Τεχεράνης για να επιστρέψει στις διαπραγματεύσειςΤην παράταση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ επιβεβαίωσε, στο μεταξύ, το Ιράν, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών διπλωματικών κινήσεων, χωρίς να δεσμεύεται για νέες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
