Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει πως «θα επιστρέψει στη διπλωματία» με τις ΗΠΑ, μόνο αν αρθούν οι ναυτικοί αποκλεισμοί του Τραμπ
Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις των Ιρανών με τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές για την πιθανότητα νέων διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ
Την παράταση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ επιβεβαιώνει το Ιράν, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών διπλωματικών κινήσεων, χωρίς να δεσμεύεται για νέες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση, απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα ως προς το αν η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε νέο γύρο συνομιλιών με την Ουάσινγκτον στο Ισλαμαμπάντ.
«Η διπλωματία είναι ένα εργαλείο για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειας και, όποτε καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν οι απαραίτητες και λογικές προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του εργαλείου, ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι και να ενισχυθούν τα επιτεύγματα του ιρανικού έθνους απέναντι στις κακόβουλες επιδιώξεις των εχθρών, θα αναλάβουμε δράση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η τοποθέτηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι η ιρανική πλευρά διατηρεί ανοιχτούς διαύλους, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για άμεση επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.
Την ίδια στιγμή, διπλωμάτες στην Τεχεράνη ξεκαθαρίζουν πως «χωρίς την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, δεν θα επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις. Δεν θα διαπραγματευτούμε υπό απειλές».
Όπως τονίζουν οι διπλωμάτες, σε εξέλιξη βρίσκεται «επικοινωνία με Πακιστανούς μεσολαβητές για την «εκτέλεση των προϋποθέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας» ώστε να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα