Οι Φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ σε πλοίο κοντέινερ στα ανοιχτά του Ομάν

Εμπορικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκε πυρά σε απόσταση 15 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εμπορικών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Όπως επισημαίνεται, ο πλοίαρχος πλοίου κατήγγειλε ότι προσεγγίστηκε από ταχύπλοο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το πλοίο δέχθηκε στη συνέχεια πυρά, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές στη γέφυρα, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν πυρκαγιές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος παραμένουν ασφαλή.





Η ιστοσελίδα Nour News, η οποία επί σειρά ετών συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, υποστηρίζει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά του πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, αφού αυτό «αγνόησε τις προειδοποιήσεις των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων».

Το Nour News προσθέτει ότι το πλοίο υπέστη «εκτεταμένες ζημιές» από την επίθεση.

Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επικέντρωσαν σημαντικό μέρος των επιθέσεών τους στον πόλεμο κατά του Ιράν στο ιρανικό ναυτικό, βυθίζοντας ή προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε δεκάδες σκάφη, οι Φρουροί της Επανάστασης διατηρούν στόλο μικρών επιθετικών πλοιαρίων, ορισμένα από τα οποία φαίνεται ότι επέζησαν των συγκρούσεων.

Τα συγκεκριμένα σκάφη είναι συνήθως εξοπλισμένα με πολυβόλα επί βάσεων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για επιχειρήσεις τοποθέτησης ναρκών στη θάλασσα.