WSJ: Οι ΗΠΑ σταματούν να στέλνουν δολάρια στο Ιράκ για να το αναγκάσουν να διαλύσει οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν
Ακυρώθηκε πρόσφατα πτήση που θα μετέφερε σχεδόν 500 εκατομμύρια σε αμερικανικά χαρτονομίσματα, έσοδα από τις πωλήσεις ιρακινού πετρελαίου μέσω λογαριασμών στην κεντρική τράπεζα της Νέας Υόρκης

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις αποστολές δολαρίων στις αρχές του Ιράκ και προγράμματα διμερούς συνεργασίας με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, για να κλιμακώσει την πίεση που ασκεί στη Βαγδάτη, να την αναγκάσει να «διαλύσει» ισχυρές παραστρατιωτικές οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν, ανέφερε χθες Τρίτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στις κυβερνήσεις των δυο κρατών.

Η εφημερίδα σημείωσε ότι ακυρώθηκε πρόσφατα πτήση που θα μετέφερε σχεδόν 500 εκατομμύρια σε αμερικανικά χαρτονομίσματα, έσοδα από τις πωλήσεις ιρακινού πετρελαίου μέσω λογαριασμών στην κεντρική τράπεζα της Νέας Υόρκης, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, για τον σκοπό αυτό.

