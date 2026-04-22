Παραμένουμε σε ετοιμότητα και εξοπλιζόμαστε, το μήνυμα της CENTCOM στο Ιράν

Την ώρα που ο Λευκός Οίκος δια του Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δώσει παράταση στην κατάπαυση πυρός, μέχρι τουλάχιστον η Τεχεράνη να καταθέσει την πρότασή της, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η CENTCOM, στέλνει τα δικά της μηνύματα.



Πρόκειται για την στρατιωτική διοίκηση που φέρει την ευθύνη για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.



Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα απεικονίζει πολεμικά αεροσκάφη, πλοία και στρατεύματα. Ακόμη, εμφανίζεται ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, μαζί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκεθ.



Ο Κούπερ λέει ότι «εξοπλιζόμαστε, ανανεωνόμαστε και προσαρμόζουμε τις τακτικές, τις τεχνικές και τις διαδικασίες μας. Δεν υπάρχει στρατός στον κόσμο που να προσαρμόζεται όπως εμείς και αυτό ακριβώς κάνουμε αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας», είπε.



Σαφές το μήνυμα από την αμερικανική στρατιωτική μηχανή ότι δεν αφήνει την ανάπαυλα της εκεχειρίας να περάσει άπραγη.