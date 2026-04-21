Η LA VIE EN ROSE προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα φροντίδας για σφριγηλή και λαμπερή επιδερμίδα – Το spring reset που χρειάζεται τώρα η επιδερμίδα σου.
Οργή στην Ιταλία για προσβλητικές δηλώσεις σε βάρος της Μελόνι στη ρωσική τηλεόραση, βίντεο
Ο Ιταλός ΥΠΕΞ κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στη Ρώμη για τις δηλώσεις του παρουσιαστή Βλαντίμιρ Σολοβιόφ
Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έδωσε εντολή να κληθεί για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης στη Ρώμη.
«Ζήτησα να κληθεί στο υπουργείο ο Ρώσος πρέσβης Παραμόνοφ για να διαμαρτυρηθούμε επίσημα, μετά τις σοβαρότατες και προσβλητικές δηλώσεις του παρουσιαστή Βλαντίμιρ Σολοβιόφ στη ρωσική τηλεόραση κατά της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, στην οποία εκφράζω όλη μου την εγγύτητα και συμπαράσταση», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αντόνιο Ταγιάνι.
Δείτε το βίντεο με τις προσβλητικές δηλώσεις σε βάρος της Ιταλίδας πρωθυπουργού:
Ho fatto convocare al Ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa nei confronti del Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni, al quale va…— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 21, 2026
Il capo propagandista del Cremlino, Vladimir Solovyev, insulta Giorgia Meloni in russo e in italiano: «Vergogna della razza umana, idiota patentata, bestia, PuttaMeloni, feccia fascista, tradimento è il suo secondo nome».— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) April 21, 2026
Com’era quella storia che la Russia non è nostra nemica? pic.twitter.com/r4vDSUANrK
