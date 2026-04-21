Προσχεδιασμένη η επίθεση εναντίον τουριστών στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν
ΚΟΣΜΟΣ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η ένοπλη επίθεση στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν στο Μεξικό, με απολογισμό μια νεκρή και 13 τραυματίες, ήταν «προσχεδιασμένη» από τον δράστη ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε, δήλωσε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας όπου σημειώθηκε το έγκλημα.

«Δεν ήταν αυθόρμητη ενέργεια», δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Σερβάντες Μαρτίνες, γενικός εισαγγελέας της πολιτείας του Μεξικού.

Δράστης της επίθεσης ήταν ένας 27χρονος Μεξικανός, ο Χούλιο Σέσαρ Χάσο Ραμίρες. «Είχε επισκεφθεί αρκετές φορές τον αρχαιολογικό χώρο για να τον εξερευνήσει, είχε μείνει σε ξενοδοχεία που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και είχε σχεδιάσει τις ενέργειές του», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που είχε προγραμματίσει η πρόεδρος της χώρας Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Μια τουρίστρια από τον Καναδά σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη. Τουλάχιστον 13 τουρίστες τραυματίστηκαν – έξι εκ των οποίων από σφαίρες – συμπεριλαμβανομένου ενός 6χρονου παιδιού. Διευκρινίστηκε πως οι τραυματισμένοι τουρίστες είναι τρεις Κολομβιανοί, μια Καναδή, δύο Βραζιλιάνοι, έξι Αμερικανοί και ένας Ρώσος.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ χθες Δευτέρα σε ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της χώρας, λιγότερο από δυο μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Το φετινό Μουντιάλ συνδιοργανώνουν το Μεξικό, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η πρόεδρος Σέινμπαουμ ζήτησε αυξημένους ελέγχους ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος όπλων σε αρχαιολογικούς χώρους ή τοποθεσίες που προσελκύουν τουρίστες. «Είναι προφανές ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα μέτρα ασφαλείας», παραδέχτηκε.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

