Τραγική κατάληξη ομηρίας σε πυραμίδες στο Μεξικό: Ένοπλος σκότωσε Καναδή τουρίστρια και αυτοκτόνησε, δείτε βίντεο
Τραγική κατάληξη ομηρίας σε πυραμίδες στο Μεξικό: Ένοπλος σκότωσε Καναδή τουρίστρια και αυτοκτόνησε, δείτε βίντεο

Ο ένοπλος είχε ανοίξει πυρ στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού

Τραγική κατάληξη ομηρίας σε πυραμίδες στο Μεξικό: Ένοπλος σκότωσε Καναδή τουρίστρια και αυτοκτόνησε, δείτε βίντεο
Ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης.

Μια τουρίστρια από τον Καναδά σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη, ο οποίος αυτοκτόνησε πάνω στην Πυραμίδα της Σελήνης, τη δεύτερη μεγαλύτερη πυραμίδα (ύψους 43 μέτρων) στον αρχαιολογικό χώρο.

Αρκετοί επισκέπτες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, τρεις εκ των οποίων σοβαρότερα.

Η μεξικανική τηλεόραση μετέδωσε βίντεο στο οποίο διακρίνεται η στιγμή που ο ένοπλος πυροβολεί στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο και προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλον τον κόσμο.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αστυνομίας.
Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

