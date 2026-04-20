Τραγική κατάληξη ομηρίας σε πυραμίδες στο Μεξικό: Ένοπλος σκότωσε Καναδή τουρίστρια και αυτοκτόνησε, δείτε βίντεο
Ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης.
Μια τουρίστρια από τον Καναδά σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη, ο οποίος αυτοκτόνησε πάνω στην Πυραμίδα της Σελήνης, τη δεύτερη μεγαλύτερη πυραμίδα (ύψους 43 μέτρων) στον αρχαιολογικό χώρο.
Αρκετοί επισκέπτες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, τρεις εκ των οποίων σοβαρότερα.
Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Η μεξικανική τηλεόραση μετέδωσε βίντεο στο οποίο διακρίνεται η στιγμή που ο ένοπλος πυροβολεί στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο και προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλον τον κόσμο.
Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/YxKV8DSx4V— Ricardo Ospina (@ricarospina) April 20, 2026
Η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αστυνομίας.
A Canadian woman was killed and several other tourists were injured after a shooter opened fire on the Pyramids of Teotihuacán in Mexico, the country’s security cabinet said.— Noteworthy News (@newsnoteworthy) April 20, 2026
The gunman took his own life as authorities responded to the incident. https://t.co/XgiI7fOV1q pic.twitter.com/Kll16rlASh
