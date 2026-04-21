Έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία: Σχολεία προσανατολισμένα στις εξετάσεις αφήνουν τους μαθητές απροετοίμαστους για την αγορά εργασίας

Οι 3 στους 4 εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι δεν καλλιεργούνται επαρκώς δεξιότητες ζωής - Το 66% εκτιμά ότι έχει επιδεινωθεί η ετοιμότητα των μαθητών για εργασία





Έντονη ανησυχία για τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος στη Μεγάλη Βρετανία εκφράζει ο Alan Milburn, προειδοποιώντας ότι η υπερβολική έμφαση στις εξετάσεις στερεί από τους νέους βασικές δεξιότητες που απαιτούνται στην ενήλικη ζωή και την εργασία, όπως αποτυπώνεται στον Guardian.Ο πρώην υπουργός, που είχε διατελέσει μέλος της κυβέρνησης του Tony Blair και σήμερα ηγείται ανεξάρτητης κυβερνητικής αξιολόγησης για τη μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας , υποστηρίζει ότι το ισχύον μοντέλο εκπαίδευσης «κατατάσσει» αποτελεσματικά τους μαθητές με βάση τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, αλλά αποτυγχάνει να τους προετοιμάσει για τις πραγματικές απαιτήσεις της ζωής.«Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα εξαιρετικό στην αξιολόγηση της ακαδημαϊκής ικανότητας, αλλά ανεπαρκές στην προετοιμασία για την ενήλικη ζωή», σημείωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά, μεταφέροντας και τη διαχρονική κριτική των εργοδοτών ότι οι νέοι δεν διαθέτουν επαρκή εργασιακή ετοιμότητα.Τα συμπεράσματα αυτά ενισχύονται από δημοσκόπηση της YouGov, στην οποία συμμετείχαν 1.004 εκπαιδευτικοί από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο.Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά:-Το 74% θεωρεί ότι δίνεται υπερβολική έμφαση στην επιτυχία στις εξετάσεις-Το 73% πιστεύει ότι δεν καλλιεργούνται επαρκώς δεξιότητες ζωής και εργασίας-Το 66% εκτιμά ότι η συνολική ετοιμότητα των μαθητών για εργασία έχει επιδεινωθεί-Το 60% διαπιστώνει υποχώρηση στις λεγόμενες «ήπιες δεξιότητες» τα τελευταία πέντε χρόνιαΟι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται ωστόσο θετικοί σε αλλαγές: περίπου τρεις στους τέσσερις θεωρούν ότι το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ενσωματώνει περισσότερες πρακτικές δεξιότητες χωρίς να θυσιάζεται το ακαδημαϊκό επίπεδο.Ο Milburn τονίζει ότι σε μια αγορά εργασίας που μετασχηματίζεται ραγδαία, οι νέοι χρειάζονται πολύ περισσότερα από τίτλους σπουδών. Δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η προσαρμοστικότητα και η δημιουργικότητα είναι πλέον καθοριστικές.Υπογραμμίζει μάλιστα, ότι η ακαδημαϊκή επιτυχία και η επαγγελματική ετοιμότητα δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι, αλλά θα πρέπει να προχωρούν παράλληλα.«Τα υψηλά εκπαιδευτικά πρότυπα και οι δεξιότητες πραγματικού κόσμου δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους», επισημαίνει.Η έρευνα καταγράφει ευρεία συναίνεση υπέρ πρακτικών αλλαγών.

Πιο αναλυτικά, το 98% των εκπαιδευτικών ζητούν καθολική πρόσβαση σε επαγγελματικό προσανατολισμό. Το 92% στηρίζει την εισαγωγή επαγγελματικών ή εφαρμοσμένων διαδρομών πριν τα 16. Υπέρ εναλλακτικών επιλογών για μαθητές που δυσκολεύονται στο παραδοσιακό σύστημα τάσσεται το 95% των εκπαιδευτικών.



Παράλληλα, ο Milburn προτείνει στενότερη συνεργασία σχολείων και εργοδοτών, καθώς και διεύρυνση των ευκαιριών για ουσιαστική εργασιακή εμπειρία, ώστε οι μαθητές να αποκτούν επαφή με το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.



Ανησυχία για την αύξηση των νέων εκτός εκπαίδευσης και εργασίας Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας για τους νέους που δεν βρίσκονται ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία, ούτε σε κατάρτιση (γνωστοί ως NEET- Not in Education, Employment or Training).



Στα τέλη του 2025, η βρετανική κυβέρνηση ανέθεσε στον Milburn να διερευνήσει τα αίτια της αύξησης αυτού του φαινομένου, με την τελική έκθεση να αναμένεται το καλοκαίρι.



Η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει παράγοντες όπως τυχόν προβλήματα υγείας και αναπηρίας, αναντιστοιχία δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς καθώς και δομικές αδυναμίες σε εκπαίδευση και απασχόληση. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, σχεδόν 1 εκατομμύριο νέοι ηλικίας 16 έως 24 ετών βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για τις μακροπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.



Πίεση για μεταρρυθμίσεις Ο Milburn προειδοποιεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα βρεθεί υπό αυξανόμενο έλεγχο αν συνεχίσει να αξιολογείται κυρίως βάσει των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις και όχι βάσει της πορείας των μαθητών μετά το σχολείο. Χαιρετίζει μεν τη δέσμευση της κυβέρνησης για ενίσχυση της εργασιακής ετοιμότητας, τονίζοντας ταυτόχρονα, ότι «η κατεύθυνση είναι σωστή, αλλά απαιτούνται άμεσες και ευρείας κλίμακας δράσεις».



Η εκπαίδευση οφείλει να ξεπεράσει τα στενά όρια της βαθμολογίας και να προετοιμάσει ουσιαστικά τους νέους για τη ζωή και την εργασία, είναι το βασικό μήνυμα, που επιδιώκεται να γίνει σαφές μέσα από την έρευνα.