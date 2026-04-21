Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση από μέλη πολυεθνικής δύναμης στην Αϊτή ερευνά ο ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ ενημερώθηκε γιααποδιδόμενες σε μέλη απερχόμενης πολυεθνικής δύναμης υπό την ηγεσία της Κένυας που έδρασε στην Αϊτή, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του, Στεφάν Ντουζαρίκ.Παρότι η πολυεθνική δύναμη υποστήριξης ασφαλείας που, δεν ήταν αποστολή του ΟΗΕ, είχε λάβει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας να υποστηρίξει την αϊτινή αστυνομία, που αδυνατούσε να αντιμετωπίσει τις συμμορίες οι οποίες λυμαίνονται τη χώρα.Για αυτόν τον λόγο η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα διενεργεί έρευνα και «κοινοποίησε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της» στην πολυεθνική δύναμη και «στα κράτη που αφορούν», εξήγησε ο εκπρόσωπος.«Είναι σημαντικό κάθε καταγγελία να γίνεται αντικείμενο διεξοδικής έρευνας από πλευράς της χώρας που έστειλε στρατιωτικούς [ή αστυνομικούς] και να υπάρξει απόδοση ευθυνών», πρόσθεσε ο Ντουζαρίκ, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητες των μελών της πολυεθνικής δύναμης που κατηγορούνται.Η δύναμη, η οποία αντικαθίσταται από τη νεοσύστατη Δύναμη Καταστολής Συμμοριών, είχε φθάσει να μετρά ως καιΣε εσωτερικό έγγραφο που συνοψίζει τα ευρήματα της έρευνας για σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, ο ΟΗΕ αναφέρει πως πρόκειται για τον βιασμό 12χρονου κοριτσιού και δυο ακόμη 16χρονων εφήβων κοριτσιών, καθώς και σεξουαλική βία (δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες) σε βάρος νεαρής, 18χρονης.Οι τέσσερις κατηγορίες κρίθηκε ότι είναι τεκμηριωμένες και κατά συνέπεια τα ευρήματα για αυτές διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εθνικές Αρχές και στη διοίκηση της ΠΑΥΑ.Την περασμένη εβδομάδα, η ΜΚΟ Human Rights Watch επέστησε την προσοχή στην υπόθεση αυτή, καλώντας η νέα δύναμη κατά των συμμοριών, στην οποία υποσχέθηκε να συνεισφέρει 1.500 άνδρες η κυβέρνηση του Τσαντ, να δημιουργήσει «μηχανισμούς» για να αποτραπούν «νέες παραβιάσεις» αυτής της φύσης.«Οι γυναίκες και τα κορίτσια στην Αϊτή ήδη αντιμετωπίζουν γενικευμένη σεξουαλική βία. Οι διεθνείς δυνάμεις που αποστέλλονται για την αποκατάσταση της ασφάλειας δεν θα πρέπει να χειροτερεύουν την κακοποίησή τους», έκρινε η μη κυβερνητική οργάνωση.Δεν είναι η πρώτη φορά που μέλη διεθνούς αποστολής στην Αϊτή κατηγορούνται για τέτοιες υποθέσεις.Την περίοδο από το 2004 ως το 2017, υπήρξε σωρεία καταγγελιών για σεξουαλικές κακοποιήσεις ή σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών -και παιδιών, ιδίως κοριτσιών- από κυανόκρανους του ΟΗΕ, που συμμετείχαν στην ειρηνευτική αποστολή MINUSΤAΗ. Όμως ελάχιστοι από τους στρατιωτικούς και τους αστυνομικούς που είχαν εμπλακεί σε αυτό το σκάνδαλο οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης στις πατρίδες τους. Οι υποθέσεις αυτές κι η έκβασή τους επέτεινε περαιτέρω τη δυσπιστία των Αϊτινών για τις επεμβάσεις από το εξωτερικό.