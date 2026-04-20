Πλήγμα για τη διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος, ο πύραυλος New Glenn απέτυχε να θέσει δορυφόρο σε τροχιά

Ο πύραυλος New Glenn πέτυχε το κρίσιμο τεχνολογικό ορόσημο της επαναχρησιμοποίησης, όμως το φορτίο κατέληξε σε μη βιώσιμη τροχιά





Η διαστημική εταιρεία του New Glenn, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά χρήση επαναχρησιμοποιημένου πρώτου σταδίου — ένα κρίσιμο βήμα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.



Η αποστολή NG-3 εκτοξεύθηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα, μεταφέροντας τον δορυφόρο BlueBird 7 σε χαμηλή τροχιά. Το πρώτο στάδιο του πυραύλου, που είχε ήδη χρησιμοποιηθεί στην προηγούμενη αποστολή, προσθαλασσώθηκε επιτυχώς στο πλωτό σκάφος «Jacklyn» στον Ατλαντικό, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της εταιρείας στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης.



Παρά την επιτυχημένη εκτόξευση και επιστροφή του πυραύλου, το βασικό φορτίο της αποστολής δεν έφτασε στην προβλεπόμενη τροχιά.

Ο δορυφόρος BlueBird 7, της εταιρείας AST SpaceMobile, αποδεσμεύτηκε κανονικά και ενεργοποιήθηκε, αλλά τοποθετήθηκε σε χαμηλότερη τροχιά από την προβλεπόμενη. Σύμφωνα με την εταιρεία, το ύψος δεν επαρκεί για τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα να πρόκειται να οδηγηθεί σε εσκεμμένο εκτροχιασμό.



Το κόστος της απώλειας για την AST SpaceMobile αναμένεται να καλυφθεί από ασφάλιση.



Μια αποστολή με διπλό πρόσημο πραγματοποίησε η Blue Origin , καταγράφοντας σημαντική πρόοδο στην επαναχρησιμοποίηση πυραύλων , αλλά και ένα σοβαρό πλήγμα με την απώλεια του δορυφόρου BlueBird 7 Η διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος , Blue Origin, πραγματοποίησε την τρίτη εκτόξευση του πυραύλουn, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά χρήση επαναχρησιμοποιημένου πρώτου σταδίου — ένα κρίσιμο βήμα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.Η αποστολή NG-3 εκτοξεύθηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα, μεταφέροντας τον δορυφόρο BlueBird 7 σε χαμηλή τροχιά. Το πρώτο στάδιο του πυραύλου, που είχε ήδη χρησιμοποιηθεί στην προηγούμενη αποστολή,στον Ατλαντικό, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της εταιρείας στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης.Παρά την επιτυχημένη εκτόξευση και επιστροφή του πυραύλου, το βασικό φορτίο της αποστολήςΟ δορυφόρος BlueBird 7, της εταιρείας AST SpaceMobile, αποδεσμεύτηκε κανονικά και ενεργοποιήθηκε, αλλά τοποθετήθηκε σε χαμηλότερη τροχιά από την προβλεπόμενη. Σύμφωνα με την εταιρεία, το ύψος δεν επαρκεί για τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα να πρόκειται να οδηγηθεί σεΤο κόστος της απώλειας για την AST SpaceMobile αναμένεται να καλυφθεί από ασφάλιση.

Ανταγωνισμός με SpaceX Η Blue Origin επιδιώκει με το New Glenn να ανταγωνιστεί άμεσα τη SpaceX, η οποία ήδη διαθέτει επιχειρησιακά επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους όπως ο Falcon 9 και το Starship.



Ο New Glenn, ύψους σχεδόν 100 μέτρων, ανήκει στην ίδια κατηγορία βαρέων εκτοξευτών με το Space Launch System (SLS) της NASA και αποτελεί βασικό πυλώνα για τις μελλοντικές αποστολές της εταιρείας.



Ο πύραυλος προορίζεται να χρησιμοποιηθεί και για την εκτόξευση του σεληνιακού οχήματος Blue Moon, στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis της NASA.



Ωστόσο, η αστοχία στην τροχιά του BlueBird 7 ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα των επόμενων αποστολών, την ώρα που η NASA επανεξετάζει τη στρατηγική της για τις επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη.



Η αποστολή NG-3 ανέδειξε την τεχνολογική πρόοδο της Blue Origin, αλλά ταυτόχρονα υπενθύμισε τις προκλήσεις που παραμένουν στην ανάπτυξη αξιόπιστων διαστημικών συστημάτων.



Η μάχη με τη SpaceX για την κυριαρχία στο διάστημα συνεχίζεται, με την επαναχρησιμοποίηση να αποτελεί το κλειδί για το μέλλον της βιομηχανίας.