Σάλος με βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να εγκαταλείπουν πολίτες την στιγμή του μακελειού στο σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της αστυνομίας περιπολιών

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν δύο αστυνομικοί στο Κίεβο, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τους καταγράφει να απομακρύνονται από το σημείο ένοπλης επίθεσης, η οποία κατέληξε στον θάνατο έξι ανθρώπων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 19/4 σε σούπερ μάρκετ της ουκρανικής πρωτεύουσας, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ και κράτησε ομήρους, προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης. Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, οι δύο ένστολοι (ένας άνδρας και μία γυναίκα) εμφανίζονται να εγκαταλείπουν τη σκηνή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί, αφήνοντας πίσω τους πολίτες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.



Ο υπουργός Εσωτερικών, Ιχόρ Κλιμένκο, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά τους απαράδεκτη για το σώμα, ανακοινώνοντας την άμεση παύση τους και τη διενέργεια έρευνας. Με την σειρά του ο γενικός εισαγγελέας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, ξεκίνησε ποινική διαδικασία για παράβαση καθήκοντος, εστιάζοντας στην αποτυχία των αστυνομικών να προστατεύσουν τους πολίτες και να εξουδετερώσουν εγκαίρως την απειλή.

Λόγω του περιστατικού, ο επικεφαλής της αστυνομίας περιπολιών, Γεβχέν Ζούκοφ, υπέβαλε την παραίτησή του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την αντιεπαγγελματική στάση των υφισταμένων του.
Σχετικά Άρθρα

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

