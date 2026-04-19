Μακελειό στη Λουιζιάνα: Οκτώ παιδιά νεκρά από πυροβολισμούς έπειτα από οικογενειακή διαμάχη
Μακελειό στη Λουιζιάνα: Οκτώ παιδιά νεκρά από πυροβολισμούς έπειτα από οικογενειακή διαμάχη
Τα παιδιά ήταν ηλικίας 1 έως 14 ετών - Νεκρός και ο δράστης από πυρά αστυνομικών
Οκτώ παιδιά ηλικίας από ενός έως 14 ετών έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρό περιστατικό που αποδίδεται σε ενδοοικογενειακή διαμάχη, σύμφωνα με τις Aρχές της πόλης Σρίβπορτ της Λουιζιάνα των ΗΠΑ.
Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, με τον αρχηγό της αστυνομίας Γουέιν Σμιθ να επιβεβαιώνει ότι συνολικά δέκα άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης σκοτώθηκε από αστυνομικούς έπειτα από καταδίωξη με όχημα, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες της επίθεσης.
«Πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος που πυροβόλησε σε αυτά τα σημεία» πρόσθεσε.
Η αστυνομία δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του δράστη ή των θυμάτων, αλλά ανέφερε ότι μερικά από τα παιδιά είχαν συγγενική σχέση με τον νεκρό άνδρα.
«Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση – ίσως η χειρότερη κατάσταση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ στο Σρίβπορτ», πρόσθεσε ο δήμαρχος.
Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, με τον αρχηγό της αστυνομίας Γουέιν Σμιθ να επιβεβαιώνει ότι συνολικά δέκα άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης σκοτώθηκε από αστυνομικούς έπειτα από καταδίωξη με όχημα, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες της επίθεσης.
«Ο ύποπτος, αφού εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος, προέβη σε κλοπή αυτοκινήτου ακριβώς εδώ, πολύ κοντά στη διασταύρωση της West 79th με τη Lynnwood, οπότε και αστυνομικοί τον καταδίωξαν» τόνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Horror in Louisiana. A man shot dead 8 children ⚠️— NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2026
The victims were aged from 1 to 14. According to preliminary information, some of them were related to the attacker.
After the shooting, the suspect hijacked a car and tried to flee, but was shot dead by police during a chase… pic.twitter.com/OrOVh91ZD7
«Πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος που πυροβόλησε σε αυτά τα σημεία» πρόσθεσε.
Η αστυνομία δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του δράστη ή των θυμάτων, αλλά ανέφερε ότι μερικά από τα παιδιά είχαν συγγενική σχέση με τον νεκρό άνδρα.
«Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση – ίσως η χειρότερη κατάσταση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ στο Σρίβπορτ», πρόσθεσε ο δήμαρχος.
