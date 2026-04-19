Ιράν: Σύλληψη δύο ατόμων για εισαγωγή εξοπλισμού Starlink με κατηγορίες για κατασκοπεία, μεταδίδει το Reuters
Κατηγορούνται ότι εισήγαγαν παράνομα εξοπλισμό δορυφορικού διαδικτύου όπως το Starlink
Τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους δύο ξένοι υπήκοοι, συνελήφθησαν στο βορειοδυτικό Ιράν, όπως μετέδωσε την Κυριακή το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε ένα «δίκτυο κατασκοπείας που συνδέεται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ».
Οι αλλοδαποί, των οποίων η υπηκοότητα δεν αποκαλύφθηκε, κατηγορούνται για την εισαγωγή εξοπλισμού δορυφορικού διαδικτύου, όπως το Starlink. Η πράξη αυτή αποτελεί ποινικό αδίκημα στη χώρα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με επτά εβδομάδες διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet blackout).
Το περιστατικό αυτό λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης καταστολής εναντίον ατόμων που φέρονται να συνεργάζονται με εχθρικά κράτη, μετά την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν.
Τι είναι το StarlinkTο Starlink είναι μια υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου από τη SpaceX, την εμπορική διαστημική επιχείρηση του Elon Musk.
Χρησιμοποιώντας χιλιάδες δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη γη (LEO), είναι ένας τρόπος για να παρέχεται γρήγορο διαδίκτυο σχεδόν σε όλους, ακόμη και σε ανθρώπους που ζουν μακριά από τα συνήθη δίκτυα καλωδίων και οπτικών ινών στα οποία βασίζονται οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου.
