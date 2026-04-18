Σωσίβιο επιζήσασας του Τιτανικού πουλήθηκε για πάνω από 700.000 ευρώ
Σωσίβιο επιζήσασας του Τιτανικού πουλήθηκε για πάνω από 700.000 ευρώ
Πρόκειται για το μοναδικό σωσίβιο επιζώντα του Τιτανικού που έχει διατεθεί σε δημοπρασία από την εποχή του ναυαγίου
Ένα σωσίβιο που χρησιμοποιήθηκε από επιζήσασα του Τιτανικού πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι περίπου 785.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας το διαχρονικό ενδιαφέρον συλλεκτών για αντικείμενα που συνδέονται με το ιστορικό ναυάγιο του 1912.
Σύμφωνα με το BBC, το σωσίβιο, που φορούσε η επιβάτιδα πρώτης θέσης Λόρα Μέιμπελ Φρανκατέλι πριν επιβιβαστεί σε σωστική λέμβο, δημοπρατήθηκε από τον οίκο Henry Aldridge & Son. Πρόκειται για το μοναδικό σωσίβιο επιζώντα του Τιτανικού που έχει διατεθεί σε δημοπρασία από την εποχή του ναυαγίου.
Η Φρανκατέλι συγκαταλέγεται στους περίπου 700 επιζώντες της τραγωδίας του 1912. Το σωσίβιο φέρει υπογραφές επιζώντων και διαθέτει 12 θήκες, ενώ είναι εξοπλισμένο με στηρίγματα ώμων και πλευρικούς ιμάντες.
Ο δημοπράτης Άντριου Όλντριτζ δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι το υψηλό τίμημα αντανακλά το διαρκές ενδιαφέρον για την ιστορία του Τιτανικού και των επιβατών του. Όπως είχε σημειώσει πριν από τη δημοπρασία, επρόκειτο για μια μοναδική ευκαιρία για συλλέκτες, καθώς δεν έχει εμφανιστεί άλλο σωσίβιο επιζώντα σε δημοπρασία εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.
Η τελική τιμή ξεπέρασε σημαντικά τις αρχικές εκτιμήσεις, οι οποίες κυμαίνονταν μεταξύ περίπου 293.000 και 410.000 ευρώ.
Στην ίδια δημοπρασία πωλήθηκε επίσης μαξιλάρι καθίσματος από σωστική λέμβο του Τιτανικού έναντι περίπου 457.000 ευρώ. Το αντικείμενο είχε αρχικά αποκτηθεί από φίλο του εμπόρου τσαγιού από το Λονδίνο Ρίτσαρντ Γουίλιαμ Σμιθ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο ναυάγιο.
Ο Σμιθ ταξίδευε προς το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης για επαγγελματική συνάντηση και συγκαταλέγεται μεταξύ των περίπου 1.500 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, χωρίς η σορός του να ταυτοποιηθεί ποτέ.
Το μαξιλάρι αποκτήθηκε από το Titanic Museum Attraction, το οποίο διαθέτει εκθεσιακούς χώρους στο Τενεσί και το Μιζούρι, όπου πρόκειται να εκτεθεί στο κοινό.
Σύμφωνα με το BBC, το σωσίβιο, που φορούσε η επιβάτιδα πρώτης θέσης Λόρα Μέιμπελ Φρανκατέλι πριν επιβιβαστεί σε σωστική λέμβο, δημοπρατήθηκε από τον οίκο Henry Aldridge & Son. Πρόκειται για το μοναδικό σωσίβιο επιζώντα του Τιτανικού που έχει διατεθεί σε δημοπρασία από την εποχή του ναυαγίου.
Η Φρανκατέλι συγκαταλέγεται στους περίπου 700 επιζώντες της τραγωδίας του 1912. Το σωσίβιο φέρει υπογραφές επιζώντων και διαθέτει 12 θήκες, ενώ είναι εξοπλισμένο με στηρίγματα ώμων και πλευρικούς ιμάντες.
Ο δημοπράτης Άντριου Όλντριτζ δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι το υψηλό τίμημα αντανακλά το διαρκές ενδιαφέρον για την ιστορία του Τιτανικού και των επιβατών του. Όπως είχε σημειώσει πριν από τη δημοπρασία, επρόκειτο για μια μοναδική ευκαιρία για συλλέκτες, καθώς δεν έχει εμφανιστεί άλλο σωσίβιο επιζώντα σε δημοπρασία εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.
Η τελική τιμή ξεπέρασε σημαντικά τις αρχικές εκτιμήσεις, οι οποίες κυμαίνονταν μεταξύ περίπου 293.000 και 410.000 ευρώ.
Στην ίδια δημοπρασία πωλήθηκε επίσης μαξιλάρι καθίσματος από σωστική λέμβο του Τιτανικού έναντι περίπου 457.000 ευρώ. Το αντικείμενο είχε αρχικά αποκτηθεί από φίλο του εμπόρου τσαγιού από το Λονδίνο Ρίτσαρντ Γουίλιαμ Σμιθ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο ναυάγιο.
Ο Σμιθ ταξίδευε προς το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης για επαγγελματική συνάντηση και συγκαταλέγεται μεταξύ των περίπου 1.500 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, χωρίς η σορός του να ταυτοποιηθεί ποτέ.
Το μαξιλάρι αποκτήθηκε από το Titanic Museum Attraction, το οποίο διαθέτει εκθεσιακούς χώρους στο Τενεσί και το Μιζούρι, όπου πρόκειται να εκτεθεί στο κοινό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα