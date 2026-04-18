Τουλάχιστον πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο, εξουδετερώθηκε ο δράστης, δείτε βίντεο
Ο δράστης κράτησε ομήρους - Έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα του πριν την επίθεση
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν στο Κίεβο, μετά από ένοπλη επίθεση στην περιοχή Χολοσίβσκι. Ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών σε κεντρικό σημείο της περιοχής, προκαλώντας πανικό και στη συνέχεια εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ, όπου οχυρώθηκε, κρατώντας σύμφωνα με τις αρχές ομήρους και έπεσε νεκρός κατά την προσπάθεια των αρχών να τον συλλάβουν.
Μετά από μεγάλη κινητοποίηση, οι ειδικές δυνάμεις της ουκρανικής αστυνομίας πραγματοποίησαν επιχείρηση για τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο, οι δυνάμεις εισήλθαν στο κατάστημα όπου βρισκόταν ο ένοπλος και εκείνος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών.
Βίντεο από το εσωτερικό του σουπερμάρκετ
Ο ίδιος ανέφερε ότι ο δράστης είχε προηγουμένως πάρει ομήρους και πυροβόλησε κατά των αστυνομικών κατά την επιχείρηση, ενώ είχαν προηγηθεί προσπάθειες διαπραγμάτευσης. Ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι από το περιστατικό υπάρχουν τουλάχιστον δύονεκροί και περίπου δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας, ενώ ορισμένοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.
Από τους πυροβολισμούς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταγραφεί νεκροί και τραυματίες, με τις αρχές να αναφέρουν ότι δύο θύματα εντοπίστηκαν στην περιοχή Χολοσίεφσκι, ενώ πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας.
Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ένα παιδί, το οποίο διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, καθώς και ενήλικες που λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Τραυματισμένος είναι επίσης φύλακας ασφαλείας του καταστήματος.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο δράστης πριν προχωρήσει στην επίθεση έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα που ζούσε.
⚡️The terrorist set fire to the apartment he was living in, — local media say.— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) April 18, 2026
Παράλληλα, οι αρχές υπενθυμίζουν πρόσφατο περιστατικό στην Οδησσό, όπου άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών, έχοντας στην κατοχή του αντικείμενα που έμοιαζαν με χειροβομβίδα και όπλο. Στην περίπτωση εκείνη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
