Επιχείρηση θρίλερ στην Ινδία: Διάσωση λιονταριού από πηγάδι 9 μέτρων, δείτε βίντεο
Το λιοντάρι είχε απομακρυνθεί από το εθνικό πάρκο Γκιρ όταν έπεσε στο πηγάδι που ήταν γεμάτο νερό
Δραματική επιχείρηση διάσωσης λιονταριού που βρέθηκε σε πηγάδι βάθους εννέα μέτρων έλαβε χώρα στο Γκουτζαράτ της Ινδίας.
Το λιοντάρι είχε απομακρυνθεί από το εθνικό πάρκο Γκιρ όταν έπεσε στο πηγάδι που ήταν γεμάτο νερό. Αδυνατώντας να βγει έξω, το ζώο πάλευε να παραμείνει στην επιφάνεια. Οι ντόπιοι άκουσαν τους βρυχηθμούς του λιονταριού και κάλεσαν το δασαρχείο.
Στο σημείο έφτασε ομάδα διάσωσης ενώ παρόντες ήταν και χωρικοί. Αρχικά κατέβασαν σχοινιά στο πηγάδι για να τα πιάσει το λιοντάρι αλλά εν τέλει αντέδρασε επιθετικά δαγκώνοντάς τα. Τελικά, μετά από πολλή προσπάθεια και συντονισμό, οι διασώστες κατάφεραν να ασφαλίσουν το λιοντάρι χρησιμοποιώντας ένα σχοινί με θηλιά. Με την περιοχή πλήρως αποκλεισμένη, τοποθετήθηκε ένα κλουβί στην άκρη του πηγαδιού. Στη συνέχεια, η ομάδα ξεκίνησε τη διαδικασία ανύψωσης του ζώου.
Μόλις βγήκε στην επιφάνεια, το λιοντάρι μετακινήθηκε στο κλουβί που είχε τοποθετηθεί κοντά, επιτρέποντας στην ομάδα να το κλείσει. Το βίντεο της διάσωσης δημοσιεύτηκε στο X από τον αναπληρωτή υπουργό του Γκουτζαράτ, Χαρς Σανγκάβι. «Με άμεσο συντονισμό και αξιοθαύμαστο θάρρος, η ομάδα της Δασικής Υπηρεσίας εργάστηκε ασταμάτητα για σχεδόν μία ώρα, φροντίζοντας κάθε της κίνηση να είναι προσεκτική και ήρεμη. Οι προσπάθειές τους απέδωσαν καρπούς, το λιοντάρι διασώθηκε χωρίς να υποστεί καμία βλάβη», έγραψε.
This is the moment a lion was rescued from a 9m-deep well in India's western state of Gujarat.— BBC World Service (@bbcworldservice) April 16, 2026
Lions are a common sight in the area, located near Gir National Park, home to endangered Asiatic lions.
🎧 Saving big cats in South Asia: https://t.co/ZQouTXEkDK pic.twitter.com/GEib38l4fK
A wild chase turned into a rescue mission in Gujarat.— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) April 13, 2026
Near the forested stretch of Navabandar in Una taluka, a majestic lion, likely in search of prey, accidentally fell into an open farm well.
What followed was a race against time.
With swift coordination and remarkable… pic.twitter.com/Ssj7if76Hz
