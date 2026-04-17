Επιχείρηση θρίλερ στην Ινδία: Διάσωση λιονταριού από πηγάδι 9 μέτρων, δείτε βίντεο
Το λιοντάρι είχε απομακρυνθεί από το εθνικό πάρκο Γκιρ όταν έπεσε στο πηγάδι που ήταν γεμάτο νερό

Δραματική επιχείρηση διάσωσης λιονταριού που βρέθηκε σε πηγάδι βάθους εννέα μέτρων έλαβε χώρα στο Γκουτζαράτ της Ινδίας.

Το λιοντάρι είχε απομακρυνθεί από το εθνικό πάρκο Γκιρ όταν έπεσε στο πηγάδι που ήταν γεμάτο νερό. Αδυνατώντας να βγει έξω, το ζώο πάλευε να παραμείνει στην επιφάνεια. Οι ντόπιοι άκουσαν τους βρυχηθμούς του λιονταριού και κάλεσαν το δασαρχείο.

Στο σημείο έφτασε ομάδα διάσωσης ενώ παρόντες ήταν και χωρικοί. Αρχικά κατέβασαν σχοινιά στο πηγάδι για να τα πιάσει το λιοντάρι αλλά εν τέλει αντέδρασε επιθετικά δαγκώνοντάς τα. Τελικά, μετά από πολλή προσπάθεια και συντονισμό, οι διασώστες κατάφεραν να ασφαλίσουν το λιοντάρι χρησιμοποιώντας ένα σχοινί με θηλιά. Με την περιοχή πλήρως αποκλεισμένη, τοποθετήθηκε ένα κλουβί στην άκρη του πηγαδιού. Στη συνέχεια, η ομάδα ξεκίνησε τη διαδικασία ανύψωσης του ζώου.

Μόλις βγήκε στην επιφάνεια, το λιοντάρι μετακινήθηκε στο κλουβί που είχε τοποθετηθεί κοντά, επιτρέποντας στην ομάδα να το κλείσει. Το βίντεο της διάσωσης δημοσιεύτηκε στο X από τον αναπληρωτή υπουργό του Γκουτζαράτ, Χαρς Σανγκάβι. «Με άμεσο συντονισμό και αξιοθαύμαστο θάρρος, η ομάδα της Δασικής Υπηρεσίας εργάστηκε ασταμάτητα για σχεδόν μία ώρα, φροντίζοντας κάθε της κίνηση να είναι προσεκτική και ήρεμη. Οι προσπάθειές τους απέδωσαν καρπούς, το λιοντάρι διασώθηκε χωρίς να υποστεί καμία βλάβη», έγραψε.

Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

