Συναγερμός στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο: Οργάνωση υποστηρίζει ότι μετέφερε επικίνδυνες ουσίες με drone
Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά ένα περιστατικό ασφαλείας κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο με αξιωματικούς με προστατευτικό εξοπλισμό να αξιολογούν «πεταμένα αντικείμενα» που βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση.

Αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εξετάζουν επίσης ένα βίντεο που αναρτήθηκε στη διάρκεια της νύχτας στο διαδίκτυο στο οποίο οργάνωση υποστηρίζει ότι στοχοθέτησε την πρεσβεία με drones που μετέφεραν επικίνδυνες ουσίες, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Δείτε το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές:


«Ενώ μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πρεσβεία δεν δέχτηκε επίθεση, πραγματοποιούμε έρευνες με τη διαδικασία του επείγοντος για να διακριβώσουμε την αξιοπιστία του βίντεο και να διαπιστώσουμε αν τυχόν υπάρχει σχέση ανάμεσα σε αυτή και στα αντικείμενα που βρέθηκαν πεταμένα στους Κήπους του Κένσινγκτον», αναφέρει η ανακοίνωση.




Η αστυνομία είπε ότι αποκλείστηκε η περιοχή και ότι απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο κοινό στους Κήπους και στη γύρω περιοχή. «Δεν εκτιμούμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ασφαλείας για το κοινό σε αυτό το στάδιο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ισραηλινή πρεσβεία: Όλο το προσωπικό είναι ασφαλές

Η ισραηλινή πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό:

«Διερευνάται ένα ύποπτο περιστατικό ασφαλείας στο πάρκο που βρίσκεται δίπλα στην Πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι όλο το προσωπικό της πρεσβείας είναι ασφαλές και ότι η πρεσβεία δεν δέχτηκε επίθεση».

Η πρεσβεία προσθέτει ότι παραμένει σε «στενή και συνεχή επαφή» με τις τοπικές αρχές.
