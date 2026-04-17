Ινδονησία: Οκτώ νεκροί στη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου
ΚΟΣΜΟΣ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Δυο χειριστές και οι έξι επιβάτες σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη ιδιωτικό ελικόπτερο στη νήσο Βόρνεο της Ινδονησίας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών της χώρας.

Η επαφή ανάμεσα στο ελικόπτερο -κατασκευασμένο από την Airbus· ανήκε στην τοπική εταιρεία Matthew Air Nusantara- και στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας χάθηκε πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του από την επαρχία Δυτική Καλιμάνταν χθες Πέμπτη το πρωί.

Μετέφερε οκτώ άνδρες, συμπεριλαμβανομένου υπηκόου Μαλαισίας, ανέφερε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας Λουκμάν Φ. Λάισα.

Προς το παρόν, δεν έχει δοθεί καμιά εξήγηση για τα αίτια της καταστροφής.

«Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος απεβίωσαν, με βάση τις πληροφορίες μας από το πεδίο», σημείωσε ο ίδιος.



Σωστικά συνεργεία εντόπισαν τα θύματα χθες βράδυ, σε περιοχή καλυπτόμενη από πυκνό δάσος, με απότομες πλαγιές, ανέφερε αξιωματικός της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Κλείσιμο
Η Ινδονησία, πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, βασίζεται πολύ στις αεροπορικές μεταφορές για τη σύνδεση των χιλιάδων νησιών της.

Όμως η χώρα δεν παίρνει ιδιαίτερα καλό βαθμό στην ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών: έχουν ενσκήψει πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια. Τον Ιανουάριο, αεροσκάφος που είχε μισθώσει το υπουργείο Αλιείας συνετρίβη σε ορεινή περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δέκα επιβαίνοντες. Τον Σεπτέμβριο του 2025, ελικόπτερο που επίσης μετέφερε έξι επιβάτες κι είχε δυο χειριστές συνετρίβη στην επαρχία Νότια Καλιμάνταν. Δεν επέζησε κανείς.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης