Συνετρίβη ελικόπτερο στην προσπάθεια να του να σβήσει φωτιά στη Νότια Αφρική, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ο πιλότος κατάφερε να βγει από το ελικόπτερο έχοντας μόνο ελαφρά τραύματα - Το ελικόπτερο αναποδογύρισε και σφήνωσε σε βράχια

Ένα ελικόπτερο τύπου «Huey» UH-1 Iroquois συνετρίβη στην προσπάθεια του να σβήσει μία φωτιά στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η the sun, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο έλικας του ελικοπτέρου χτύπησε στα βράχια του βουνού με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να καταλήξει στο σημείο που έκαιγε η πυρκαγιά.



Το περιστατικό συνέβη, τη δεύτερη ημέρα μιας τεράστιας πυρκαγιάς που έπληττε το παραθαλάσσιο προάστιο, καθώς ο πιλότος είχε μόλις ξαναγεμίσει τον κάδο νερού «Bambi» χωρητικότητας 1.000 λίτρων από το λιμάνι που βρισκόταν από κάτω.

Ο πιλότος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και να κρυφτεί σε ένα ασφαλές σημείο στην άκρη του γκρεμού. Εκεί τον εντόπισαν οι συνάδελφοί του από τις Εθελοντικές Υπηρεσίες Καταπολέμησης Πυρκαγιών (VWS), οι οποίοι είχαν αναρριχηθεί στο βουνό για να καταπολεμήσουν τη φωτιά, και έσπευσαν να τον βοηθήσουν.



Κλείσιμο
Το ελικόπτερο είχε αναποδογυρίσει μέσα στις φλόγες και είχε σφηνώσει ανάμεσα σε βράχια, πράγμα που δεν του επέτρεπε να κατρακυλήσει στον γκρεμό.

Ο πιλότος τραυματίστηκε ελαφρά και απέκτησε μερικά άσχημα κοψίματα και μώλωπες , αλλά κατάφερε να κατέβει από το βουνό με τις δικές του δυνάμεις μέχρι το ασθενοφόρο που τον περίμενε και μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου για πλήρη εξέταση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης