Ενεργός στη λήψη αποφάσεων ο πρώην ηγέτης της Κούβας, Ραούλ Κάστρο: Ανησυχεί για τις εξελίξεις με τις ΗΠΑ
Ενεργός στη λήψη αποφάσεων ο πρώην ηγέτης της Κούβας, Ραούλ Κάστρο: Ανησυχεί για τις εξελίξεις με τις ΗΠΑ
Η κόρη του, Μαριέλα Κάστρο, που είναι και η ίδια βουλευτής, διαβεβαίωσε ότι ο λαός της Κούβας «θέλει διάλογο» για την επίλυση της έντασης με τις ΗΠΑ, αλλά «χωρίς να αμφισβητηθεί το πολιτικό σύστημά μας»
Ο πρώην ηγέτης της Κούβας Ραούλ Κάστρο παρακολουθεί «ενεργά» τις συνομιλίες μεταξύ της Αβάνας και της Ουάσιγκτον και συμμετέχει «στη λήψη αποφάσεων» δήλωσε σήμερα η κόρη του, Μαριέλα Κάστρο.
Ο 94χρονος πρώην πρόεδρος της Κούβας παραμένει βουλευτής, όμως δεν έχει, επισήμως, καμία άλλη εξουσία από το 2021, όταν αποχώρησε από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Μέχρι και σήμερα πάντως επηρεάζει την κουβανική πολιτική και διατηρεί την αφοσίωση των ενόπλων δυνάμεων του νησιού.
«Ο πατέρας μου παρακολουθεί ενεργά όλες τις πληροφορίες, συμμετέχει στις αναλύσεις για τη λήψη αποφάσεων», είπε στους δημοσιογράφους η Μαριέλα Κάστρο, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τα 65 χρόνια από την αποτυχημένη εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων, το 1961.
Η Μαριέλα Κάστρο, που είναι και η ίδια βουλευτής, διαβεβαίωσε ότι ο λαός της Κούβας «θέλει διάλογο» για την επίλυση της έντασης με τις ΗΠΑ αλλά «χωρίς να αμφισβητηθεί το πολιτικό σύστημά μας».
«Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο», πρόσθεσε.
Η Αβάνα έχει επιβεβαιώσει ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Ουάσιγκτον «για την αναζήτηση λύσεων, μέσω του διαλόγου, στις διμερείς διαφορές».
Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ένας εγγονός του Ραούλ Κάστρο, ο Γκιγιέρμο Ροδρίγκες Κάστρο, συνταγματάρχης στο υπουργείο Εσωτερικών και σωματοφύλακας του παππού του, συμμετείχε σε μυστικές επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους.
Ο Γκιγιέρμο, γιος μιας άλλης κόρης του Ραούλ, της Ντέμπορα, δεν ασκεί κανένα επίσημο αξίωμα στην κυβέρνηση.
Το 2013-14, ο στρατηγός Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν, γιος του Ραούλ Κάστρο, εκπροσώπησε την Κούβα στις μυστικές συνομιλίες που οδήγησαν στην αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και σε μια βραχύβια περίοδο βελτίωσης της σχέσης των δύο χωρών.
Ο 94χρονος πρώην πρόεδρος της Κούβας παραμένει βουλευτής, όμως δεν έχει, επισήμως, καμία άλλη εξουσία από το 2021, όταν αποχώρησε από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Μέχρι και σήμερα πάντως επηρεάζει την κουβανική πολιτική και διατηρεί την αφοσίωση των ενόπλων δυνάμεων του νησιού.
«Ο πατέρας μου παρακολουθεί ενεργά όλες τις πληροφορίες, συμμετέχει στις αναλύσεις για τη λήψη αποφάσεων», είπε στους δημοσιογράφους η Μαριέλα Κάστρο, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τα 65 χρόνια από την αποτυχημένη εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων, το 1961.
Η Μαριέλα Κάστρο, που είναι και η ίδια βουλευτής, διαβεβαίωσε ότι ο λαός της Κούβας «θέλει διάλογο» για την επίλυση της έντασης με τις ΗΠΑ αλλά «χωρίς να αμφισβητηθεί το πολιτικό σύστημά μας».
«Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο», πρόσθεσε.
Η Αβάνα έχει επιβεβαιώσει ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Ουάσιγκτον «για την αναζήτηση λύσεων, μέσω του διαλόγου, στις διμερείς διαφορές».
Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ένας εγγονός του Ραούλ Κάστρο, ο Γκιγιέρμο Ροδρίγκες Κάστρο, συνταγματάρχης στο υπουργείο Εσωτερικών και σωματοφύλακας του παππού του, συμμετείχε σε μυστικές επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους.
Ο Γκιγιέρμο, γιος μιας άλλης κόρης του Ραούλ, της Ντέμπορα, δεν ασκεί κανένα επίσημο αξίωμα στην κυβέρνηση.
Το 2013-14, ο στρατηγός Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν, γιος του Ραούλ Κάστρο, εκπροσώπησε την Κούβα στις μυστικές συνομιλίες που οδήγησαν στην αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και σε μια βραχύβια περίοδο βελτίωσης της σχέσης των δύο χωρών.
