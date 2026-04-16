Πάνω από 40 απαγωγές από τις αρχές του χρόνου στη Γαλλία με δράστες που ζητούν λύτρα σε κρυπτονομίσματα
Ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις αφορούσαν θεσμικούς φορείς ή άτομα που κατέχουν κρυπτονομίσματα

Περισσότερες από 40 απαγωγές - και σχεδόν ισάριθμες συλλήψεις - καταγράφηκαν στη Γαλλία από τον Ιανουάριο, σε αδικήματα που συνδέονται με κρυπτονομίσματα, ανέφερε σήμερα ο Φιλίπ Σαντρίς, ο αναπληρωτής διευθυντής της δικαστικής αστυνομίας.

Ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις αφορούσαν θεσμικούς φορείς ή άτομα που κατέχουν κρυπτονομίσματα. Άλλες ήταν πιο σύνθετες και «δεν μπορούν να χαρακτηριστούν κατ’ ανάγκη απαγωγές», σημείωσε ο Σαντρίς μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Ο τρόπος δράσης, οι υποκινητές, που συχνά βρίσκονται στο εξωτερικό, ποικίλουν», συνέχισε, εξηγώντας ότι μερικές φορές το όνομα του «στόχου» αποκαλύπτεται στους φυσικούς αυτουργούς μονάχα την τελευταία στιγμή.

Αυτό το φαινόμενο, που ήταν ακόμη σχεδόν άγνωστο το 2024, διογκώθηκε το 2025, όταν καταγράφηκαν 30 τέτοιες υποθέσεις απαγωγών. Οι δράστες συνήθως ζητούν λύτρα ή άλλα αντικείμενα αξίας, σύμφωνα με την Αναμπέλ Βαλνταντριές, την επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών και στρατηγικής ανάλυσης για το οργανωμένο έγκλημα (Sirasco), στο υπουργείο Εσωτερικών.

Στις 10 Απριλίου, στην Ανγκλέ, έγινε άλλη μια τέτοια επίθεση, από πέντε άτομα που φέρεται ότι αναζητούσαν ένα πρόσωπο που είχε επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Οι δράστες έκλεψαν τελικά κοσμήματα, φορητούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Οι ύποπτοι συνελήφθησαν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μονπαρνάς, στο Παρίσι, και ομολόγησαν ότι έκαναν «λάθος στον στόχο» αφού σκόπευαν να ληστέψουν τον προηγούμενο ένοικο του σπιτιού, σύμφωνα με τον Σαντρίς.

Τη Δευτέρα, μια γυναίκα και ο 11χρονος γιος της απήχθησαν στην Μπουργκόν και ζητήθηκαν λύτρα σε κρυπτονομίσματα για την απελευθέρωσή τους. Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση περίπου 100 αστυνομικών, μητέρα και παιδί απελευθερώθηκαν την επόμενη ημέρα και επτά άνδρες συνελήφθησαν.

Στις αρχές Απριλίου, η νέα εισαγγελία για το οργανωμένο έγκλημα (Pnaco), που ιδρύθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι χειρίζεται 13 υποθέσεις απαγωγών για κρυπτονομίσματα.

Τον Ιανουάριο του 2025 απήχθησαν στη Γαλλία ο Νταβίντ Μπαλάντ, συνιδρυτής της Ledger, μιας νεοφυούς επιχείρησης διαχείρισης κρυπτονομισμάτων, μαζί με τη σύντροφό του. Ο Μπαλάντ απελευθερώθηκε χάρη στην επέμβαση της αστυνομίας, αφού προηγουμένως οι δράστες του έκοψαν ένα δάχτυλο. Η σύντροφός του βρέθηκε δεμένη μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έξι άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν και κατηγορούνται για την υπόθεση αυτήν.
