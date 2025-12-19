Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Θρίλερ στη Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν και ανάγκασαν ζευγάρι να τους μεταφέρει €8 εκατ. σε κρυπτονομίσματα
Θρίλερ στη Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν και ανάγκασαν ζευγάρι να τους μεταφέρει €8 εκατ. σε κρυπτονομίσματα
Τους χτυπούσαν για σχεδόν 2 ώρες - Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Λα Ροσέλ
Τρεις κουκουλοφόροι απήγαγαν, χτύπησαν και τελικά ανάγκασαν ένα ζευγάρι στη δυτική Γαλλία να τους μεταφέρει περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία, που έχει αναλάβει την έρευνα.
Οι δράστες, μια «δομημένη εγκληματική ομάδα», σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εισέβαλαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην οικία του ζευγαριού, στις ακτές της Λα Ροσέλ.
Οι κακοποιοί έδεσαν τη γυναίκα και τον σύντροφό της, τους οποίους «χτυπούσαν για σχεδόν 2 ώρες, απαιτώντας από τα θύματά τους να τους καταθέσουν κρυπτονομίσματα», εξήγησε σε ένα δελτίο Τύπου ο εισαγγελέας της Ρεν Φρεντερίκ Τεϊγέ.
Μια έρευνα ξεκίνησε μεταξύ άλλων για εκβιασμό από εγκληματική οργάνωση, παράνομη κατακράτηση, σύσταση συμμορίας με στόχο την προετοιμασία εγκλημάτων.
Οι απαγωγές ή οι απόπειρες απαγωγής που συνδέονται με κρυπτονομίσματα καταγράφουν άνοδο τους τελευταίους μήνες στη Γαλλία.
Στις αρχές Ιανουαρίου, ένας άνδρας ηλικίας 56 ετών είχε εντοπιστεί στο πορτμπαγκάζ ενός οχήματος κοντά στο Μανς (κεντρικά), σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από την οικία του στην ανατολική Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, επρόκειτο για τον πατέρα ενός influencer κρυπτονομισμάτων με έδρα το Ντουμπάι.
Κατόπιν, στα τέλη Ιανουαρίου, ο συνιδρυτής της εταιρείας χαρτοφυλακίων κρυπτονομισμάτων Ledger, Νταβίντ Μπαλάντ, και η σύντροφός του απήχθηκαν στο Σερ (κεντρικά). Ο Μπαλάντ, του οποίου ακρωτηρίασαν ένα δάxτυλο, αφέθηκε ελεύθερος, κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής επιχείρησης και η σύντροφός του είχε βρεθεί δεμένη μέσα σε ένα όχημα.
Στο Παρίσι, την 1η Μαΐου, ήταν ο πατέρας ενός διαχειριστή μιας εταιρείας που εξειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα με έδρα τη Μάλτα, ο οποίος είχε πέσει θύμα απαγωγής. Οι δράστες του είχαν επίσης κόψει ένα δάxτυλο και ζητούσαν λύτρα ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Είχε αφεθεί ελεύθερος έπειτα από 58 ώρες.
Λίγες ημέρες αργότερα, την 13η Μαΐου, ένα βίντεο, που έγινε viral, είχε καταγράψει την απόπειρα απαγωγής της κόρης και του εγγονού του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Paymium.
Οι δράστες, μια «δομημένη εγκληματική ομάδα», σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εισέβαλαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην οικία του ζευγαριού, στις ακτές της Λα Ροσέλ.
Οι κακοποιοί έδεσαν τη γυναίκα και τον σύντροφό της, τους οποίους «χτυπούσαν για σχεδόν 2 ώρες, απαιτώντας από τα θύματά τους να τους καταθέσουν κρυπτονομίσματα», εξήγησε σε ένα δελτίο Τύπου ο εισαγγελέας της Ρεν Φρεντερίκ Τεϊγέ.
Un investisseur en cryptomonnaies et son épouse ont été séquestrés chez eux à Dompierre-sur-Mer (Charente-Maritime), dans la nuit du 17 au 18 décembre.— franceinfo (@franceinfo) December 19, 2025
Les assaillants sont parvenus à se faire transférer environ 8 millions d'euros en cryptomonnaies. #JT13H pic.twitter.com/Tl2gAfDvE1
Μια έρευνα ξεκίνησε μεταξύ άλλων για εκβιασμό από εγκληματική οργάνωση, παράνομη κατακράτηση, σύσταση συμμορίας με στόχο την προετοιμασία εγκλημάτων.
Οι απαγωγές ή οι απόπειρες απαγωγής που συνδέονται με κρυπτονομίσματα καταγράφουν άνοδο τους τελευταίους μήνες στη Γαλλία.
Huit millions d’euros en cryptomonnaies volés : ce que l’on sait de la séquestration d’un couple près de La Rochelle— Le Parisien (@le_Parisien) December 19, 2025
➡️ https://t.co/KbBDTZcDaJ pic.twitter.com/oV8OActp8s
Κατόπιν, στα τέλη Ιανουαρίου, ο συνιδρυτής της εταιρείας χαρτοφυλακίων κρυπτονομισμάτων Ledger, Νταβίντ Μπαλάντ, και η σύντροφός του απήχθηκαν στο Σερ (κεντρικά). Ο Μπαλάντ, του οποίου ακρωτηρίασαν ένα δάxτυλο, αφέθηκε ελεύθερος, κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής επιχείρησης και η σύντροφός του είχε βρεθεί δεμένη μέσα σε ένα όχημα.
Στο Παρίσι, την 1η Μαΐου, ήταν ο πατέρας ενός διαχειριστή μιας εταιρείας που εξειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα με έδρα τη Μάλτα, ο οποίος είχε πέσει θύμα απαγωγής. Οι δράστες του είχαν επίσης κόψει ένα δάxτυλο και ζητούσαν λύτρα ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Είχε αφεθεί ελεύθερος έπειτα από 58 ώρες.
Λίγες ημέρες αργότερα, την 13η Μαΐου, ένα βίντεο, που έγινε viral, είχε καταγράψει την απόπειρα απαγωγής της κόρης και του εγγονού του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Paymium.
Σε κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις, ύποπτοι συνελήφθησαν, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τους και προφυλακίστηκαν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα