Θρίλερ στη Γαλλία: Απήγαγαν δικαστή και τη μητέρα της, ζήτησαν λύτρα σε bitcoin αξίας 1,6 εκατ. ευρώ
Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν τραυματισμένες σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από τον τόπο της απαγωγής - Έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών
Μία 35χρονη δικαστής και η 66χρονη μητέρα της απήχθησαν και κρατήθηκαν για περίπου 30 ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Γκρενόμπλ, πριν αφεθούν ελεύθερες, σύμφωνα με τη Le Parisien.
Η απαγωγή σημειώθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη νύχτα από Τρίτη προς Τετάρτη, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, στην κατοικία της 35χρονης στο Saint-Martin-le-Vinoux, στη νοτιοανατολική Γαλλία.
Οι δράστες, φέρονται να έβαλαν τις γυναίκες στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, ενώ στο σημείο της απαγωγής εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Ο σύντροφος της 35χρονης, στέλεχος εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, απουσίαζε τη στιγμή του περιστατικού.
Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής στο Bourg-lès-Valence, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από τον τόπο της απαγωγής. Βρέθηκαν δεμένες μέσα σε γκαράζ, όταν γείτονας άνοιξε τον χώρο έπειτα από θορύβους που άκουσε.
Οι δύο γυναίκες έφεραν τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, οι δράστες φέρονται να ζήτησαν λύτρα σε bitcoin, συνολικής αξίας περίπου 1,6 εκατομμυρίων ευρώ.
Προς το παρόν δεν είναι γνωστό εάν καταβλήθηκαν λύτρα.
