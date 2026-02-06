Θρίλερ στη Γαλλία: Απήγαγαν δικαστή και τη μητέρα της, ζήτησαν λύτρα σε bitcoin αξίας 1,6 εκατ. ευρώ

Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν τραυματισμένες σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από τον τόπο της απαγωγής - Έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών