Αστυνομικός σκότωσε γυναίκα που έκλεψε καρότσι με παιδί και το μαχαίρωσε στη Νεμπράσκα

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν τεθεί σε άδεια μετ’ αποδοχών και θα ανακριθούν - Απ ό την έρευνα στις κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε πως η 31χρονη είχε κλέψει το μαχαίρι από το εσωτερικό του πολυκαταστήματος και στη συνέχεια απείλησε τον κηδεμόνα του παιδιού, αναγκάζοντάς τον να περπατήσει μπροστά από το καρότσι που μέσα ήταν το παιδί