Κατολίσθηση στη Σικελία: Στο μικροσκόπιο των Αρχών 13 πρόσωπα για παραλείψεις σε έργα
Η μεγάλη κατολίσθηση του Ιανουαρίου παρέσυρε κατοικίες και οχήματα, ενώ δεκάδες κτίρια έμειναν κυριολεκτικά στο χείλος του κενού - Περίπου 1.500 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών Αρχών βρίσκονται 13 πρόσωπα για την κατολίσθηση που σημειώθηκε στις 25 Ιανουαρίου στο Νισέμι της Σικελίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και εκκένωση εκατοντάδων κατοικιών.
Η μεγάλη κατολίσθηση παρέσυρε κατοικίες και οχήματα, ενώ δεκάδες κτίρια έμειναν κυριολεκτικά στο χείλος του κενού. Περίπου 1.500 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Μεταξύ των υπό έρευνα προσώπων περιλαμβάνονται οι πρόεδροι της Περιφέρειας της Σικελίας που διετέλεσαν στο αξίωμα από το 2010 έως το 2026, Ραφαέλε Λομπάρντο, Ροζάριο Κροτσέτα, Νέλο Μουζουμέτσι και Ρενάτο Σκιφάνι.
Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης επικεφαλής της Περιφερειακής Πολιτικής Προστασίας από το 2010 έως το 2026, μεταξύ των οποίων οι Καλογέρο Φότι και Σαλβατόρε Κοτσίνα, γενικοί διευθυντές αρμόδιοι για την αντιμετώπιση του υδρογεωλογικού κινδύνου, καθώς και ο υπεύθυνος της κοινοπραξίας που είχε αναλάβει την υλοποίηση έργων προστασίας, τα οποία είχαν ανατεθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Η σχετική σύμβαση λύθηκε το 2010 λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων, ενώ τα κονδύλια που είχαν εγκριθεί, ύψους περίπου 12 εκατ. ευρώ, παραμένουν έως σήμερα στα ταμεία της Περιφέρειας.
Η έρευνα της Εισαγγελίας εξελίσσεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη αφορά τη μη υλοποίηση έργων προστασίας που θα μπορούσαν να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τις συνέπειες της κατολίσθησης που έπληξε το Νισκέμι τον Ιανουάριο. Τα έργα είχαν αποφασιστεί μετά από μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε το 1997, καθώς και τη μη συντήρηση των συστημάτων παρακολούθησης που προορίζονταν για την προστασία των κατοίκων. Το 1999 υπογράφηκε σύμβαση ύψους 12 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, η οποία όμως δεν προχώρησε ποτέ και τελικά λύθηκε το 2010.
Η δεύτερη φάση της έρευνας αφορά πιθανές παραλείψεις σε έργα διαχείρισης και απορροής υδάτων, τα οποία θεωρείται ότι συνέβαλαν στην ενεργοποίηση του φαινομένου κατολίσθησης.
Η τρίτη φάση επικεντρώνεται στις ζώνες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που είχαν ήδη χαρακτηριστεί επικίνδυνες μετά την κατολίσθηση του 1997. Οι εισαγγελικές αρχές θα εξετάσουν ζητήματα που αφορούν ενδεχόμενες παραλείψεις σε εκκενώσεις, κατεδαφίσεις, περιορισμούς δόμησης και άδειες για έργα που δεν θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί.
Οι έρευνες για τις δύο τελευταίες φάσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, ενώ δεν αποκλείεται να αυξηθεί ο αριθμός των προσώπων που θα τεθούν υπό διερεύνηση.
