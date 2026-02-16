Το μέτωπο της κατολίσθησης στη Σικελία ξεπερνά τα 5 χλμ: Θα διαθέσουμε 150 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις, λέει η Μελόνι

Το ποσό αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την κατεδάφιση των κτηρίων που δεν μπορούν, πλέον, να κατοικηθούν, για την οικοδόμηση νέων σπιτιών και για την προστασία της περιοχής