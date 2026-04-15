Ιρανικό τάνκερ πέρασε από το Ορμούζ και έδεσε σε λιμάνι της χώρας παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό, λέει το Fars
Χθες, η Ουάσινγκτον υποστήριξε πως έχει διακόψει πλήρως την οικονομική δραστηριότητα που εισέρχεται και εξέρχεται από το Ιράν μέσω θαλάσσης, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 90% της οικονομίας της χώρας
Ένα ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο που τελεί υπό κυρώσεις φέρεται να διέσχισε με επιτυχία τα διεθνή ύδατα και τα Στενά του Ορμούζ χωρίς να αποκρύψει την πορεία του, διατηρώντας ενεργοποιημένο το σύστημα αναγνώρισης θέσης του, πριν εισέλθει στα χωρικά ύδατα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Fars. Η εξέλιξη καταγράφεται ενώ βρίσκεται σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τον περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.
Ο αποκλεισμός τέθηκε σε εφαρμογή τη Δευτέρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα σταματούν όλα τα πλοία που επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη διαδρομή. Ο ίδιος είχε επίσης δώσει εντολή για τον εντοπισμό και την αναχαίτιση πλοίων που έχουν καταβάλει πληρωμές στην Τεχεράνη προκειμένου να εξασφαλίσουν διέλευση.
Παρά την αναφορά για επιτυχή διέλευση του υπερδεξαμενόπλοιου, περισσότερα πλοία φαίνεται να αναγκάζονται να αλλάξουν πορεία εξαιτίας του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το δεξαμενόπλοιο Rich Starry, το οποίο τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις και ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα. Το συγκεκριμένο πλοίο κατευθυνόταν εκ νέου προς τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, αφού είχε προηγουμένως εξέλθει από τον Περσικό Κόλπο.
Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν διακόψει πλήρως την οικονομική δραστηριότητα που εισέρχεται και εξέρχεται από το Ιράν μέσω θαλάσσης, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιστοιχεί περίπου στο 90% της οικονομίας της χώρας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι «σε λιγότερο από 36 ώρες από την εφαρμογή του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν διακόψει πλήρως την οικονομική δραστηριότητα που εισέρχεται και εξέρχεται από το Ιράν δια θαλάσσης».
Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι από τη Δευτέρα, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο αποκλεισμός, έχουν αναχαιτιστεί οκτώ δεξαμενόπλοια που συνδέονται με το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal.
