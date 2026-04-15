Bloomberg: Δεξαμενόπλοιο του Μαρτίνου με προορισμό το Ιράκ επιχειρεί την πρώτη διέλευση προς τον Περσικό μετά τον αποκλεισμό
Bloomberg: Δεξαμενόπλοιο του Μαρτίνου με προορισμό το Ιράκ επιχειρεί την πρώτη διέλευση προς τον Περσικό μετά τον αποκλεισμό
To Agios Fanourios I του Θανάση Μαρτίνου επιχειρεί να περάσει στα Στενά του Ορμούζ προς τον Περσικό Κόλπο, δοκιμάζοντας στην πράξη τους νέους όρους ναυσιπλοΐας μετά τον αμερικανικό αποκλεισμό
Το υπερδεξαμενόπλοιο Agios Fanourios I της Eastern Mediterranean Maritime του Θανάση Μαρτίνου με προορισμό το Ιράκ, το οποίο το Σαββατοκύριακο είχε διακόψει την προσπάθειά του να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ προς τον Περσικό Κόλπο, πλέει πλέον μέσα στη θαλάσσια αρτηρία. Αν ολοκληρώσει τη διέλευση, θα πρόκειται για το πρώτο δεξαμενόπλοιο αργού που κατευθύνεται δυτικά μέσω του περάσματος από τότε που τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα ο αμερικανικός αποκλεισμός.
Μια αμερικανική αρμάδα πολεμικών πλοίων, που επιδιώκει να ασκήσει πίεση στο Ιράν περιορίζοντας τις πετρελαϊκές του εξαγωγές, παρεμποδίζει την κυκλοφορία έξω από τα Στενά, στον Κόλπο του Ομάν, και φαίνεται ότι έχει αναγκάσει ορισμένα πλοία να κάνουν αναστροφή και να επιστρέψουν προς τον Περσικό Κόλπο. Ανάμεσά τους ήταν και το Rich Starry, που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξετάζει μια βραχυπρόθεσμη παύση αποστολών, ώστε να μη δοκιμάσει τα όρια του αποκλεισμού και να μην τινάξει στον αέρα τις συνομιλίες.
Το Agios Fanourios I, που δεν βρίσκεται σε μαύρη λίστα και δεν κατευθύνεται προς το Ιράν, πέρασε από το στενό θαλάσσιο πέρασμα ακολουθώντας διαδρομή εγκεκριμένη από την Τεχεράνη, ανάμεσα στα νησιά Κεσμ και Λαράκ, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων. Το πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού εκπέμπει ως προορισμό τη Βασόρα του Ιράκ, όπου πρόκειται να φορτώσει φορτίο με τελικό προορισμό το Βιετνάμ.
An Iraq-bound supertanker that aborted a weekend attempt to cross the Strait of Hormuz into the Persian Gulf is now sailing through the waterway, that would make it the first to head west through conduit since the US blockade https://t.co/6B0LqoLtM8— Bloomberg (@business) April 15, 2026
Μια αμερικανική αρμάδα πολεμικών πλοίων, που επιδιώκει να ασκήσει πίεση στο Ιράν περιορίζοντας τις πετρελαϊκές του εξαγωγές, παρεμποδίζει την κυκλοφορία έξω από τα Στενά, στον Κόλπο του Ομάν, και φαίνεται ότι έχει αναγκάσει ορισμένα πλοία να κάνουν αναστροφή και να επιστρέψουν προς τον Περσικό Κόλπο. Ανάμεσά τους ήταν και το Rich Starry, που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξετάζει μια βραχυπρόθεσμη παύση αποστολών, ώστε να μη δοκιμάσει τα όρια του αποκλεισμού και να μην τινάξει στον αέρα τις συνομιλίες.
Το Agios Fanourios I, που δεν βρίσκεται σε μαύρη λίστα και δεν κατευθύνεται προς το Ιράν, πέρασε από το στενό θαλάσσιο πέρασμα ακολουθώντας διαδρομή εγκεκριμένη από την Τεχεράνη, ανάμεσα στα νησιά Κεσμ και Λαράκ, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων. Το πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού εκπέμπει ως προορισμό τη Βασόρα του Ιράκ, όπου πρόκειται να φορτώσει φορτίο με τελικό προορισμό το Βιετνάμ.
