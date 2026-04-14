Πιο αυστηρό σύστημα διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ θέλει το Ιράν: «Διόδια» ανάλογα με το φορτίο και πλοηγός στα πλοία

Η αξία της νήσου Λαράκ, των «διοδίων της Τεχεράνης»

Το νησί Λαράκ, ένα μικρό και σχετικά άγνωστο κομμάτι γης στον Περσικό Κόλπο, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο κρίσιμους γεωπολιτικούς κόμβους της Μέσης Ανατολής. Βρίσκεται ανατολικά του Κεσμ και νότια του Ορμούζ, ακριβώς στο στενότερο σημείο των Στενών του Ορμούζ, εκεί όπου συγκλίνει ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως.

Η γεωγραφική του θέση δεν είναι απλώς σημαντική· είναι καθοριστική. Από αυτό το σημείο διέρχεται ένα τεράστιο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, γεγονός που καθιστά το Λαράκ κρίσιμο εργαλείο ελέγχου για το Ιράν. Δεν πρόκειται μόνο για ένα νησί, αλλά για έναν στρατηγικό μοχλό επιρροής, που επιτρέπει στην Τεχεράνη να επηρεάζει τη ροή ενέργειας και να διαμορφώνει ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, το Λαράκ χρησιμοποιείται ως σταθμός εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα φιλοξενεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις που ενισχύουν τον ρόλο του ως σημείου επιτήρησης και ελέγχου της ναυσιπλοΐας. Τα τελευταία χρόνια, η σημασία του έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς το Ιράν φέρεται να εφαρμόζει ένα σύστημα καθορισμένων θαλάσσιων διαδρόμων, μέσω των οποίων διέρχονται τα πλοία υπό όρους που καθορίζονται από τις ιρανικές αρχές.

