Έτοιμη η Τεχεράνη να γυρίσει στις διαπραγματεύσεις, είπε ο Πεζεσκιάν στον Μακρόν: «Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ δεν έφεραν συμφωνία» στο Πακιστάν
Η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει ρόλο καταλύτη, ενθαρρύνοντας την Ουάσινγκτον να κινηθεί προς την κατεύθυνση της συμφωνίας, είπε ο Ιρανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απηύθυνε έκκληση προς τις ευρωπαϊκές χώρες να εντείνουν τις προσπάθειες ώστε να ενθαρρύνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλήξουν σε συμφωνία, επισημαίνοντας ότι η διπλωματική οδός εξακολουθεί να αποτελεί την πλέον πρόσφορη λύση για την αντιμετώπιση των διαφορών.
Κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις εντός του πλαισίου των διεθνών κανόνων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει ρόλο καταλύτη, ενθαρρύνοντας την Ουάσινγκτον να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι, παρά το γεγονός ότι έχει διαμορφωθεί αμοιβαία κατανόηση σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι υπερβολικές απαιτήσεις και η έλλειψη πολιτικής βούλησης από ανώτατους αξιωματούχους των ΗΠΑ έχουν εμποδίσει την ολοκλήρωση συμφωνίας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «παρά την αμοιβαία κατανόηση σε τεχνικό επίπεδο, οι υπερβολικές απαιτήσεις και η απουσία πολιτικής βούλησης μεταξύ υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων έχουν παρεμποδίσει την επίτευξη συμφωνίας».
Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η χώρα του επιδιώκει να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε απειλή για τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για το παγκόσμιο εμπόριο, δεδομένου του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει στη διεθνή διακίνηση ενέργειας και εμπορευμάτων.
Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος ενημέρωσε τον Ιρανό ομόλογό του και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ πρέπει να ξαναρχίσουν και ότι πρέπει να αποφευχθεί η κλιμάκωση της έντασης.
Σε ανάρτησή του στο X, αναφέρει ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντικό η εκεχειρία να τηρείται αυστηρά από όλους και να περιλαμβάνει και τον Λίβανο». Ζητά επίσης να ανοίξει άνευ όρων ο πορθμός του Ορμούζ.
Yesterday, I spoke with Iranian President Massoud Pezeshkian, as well as with U.S. President Donald Trump.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2026
I urged the resumption of the negotiations suspended in Islamabad, the clearing up of misunderstandings, and the avoidance of any further escalation.…
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα