Χάρι και Μέγκαν επισκέπτονται την Αυστραλία: Η χλιαρή υποδοχή, οι διαμαρτυρίες και το retreat ευεξίας με τιμή $2000 το άτομο

Η τετραήμερη επίσκεψη του ζεύγους θα περιλαμβάνει εκδηλώσεις σε σχέση με τον αθλητισμό, την ψυχική υγεία και τα ζητήματα βετεράνων, όμως θα έχει και μια εμπορική πλευρά





Retreat ευεξίας με οικοδέσποινα την Μέγκαν

πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν έφθασαν σήμερα στην Αυστραλία για τετραήμερη επίσκεψη, η οποία θα περιλαμβάνει εκδηλώσεις σε σχέση με τον αθλητισμό, την ψυχική υγεία και τα ζητήματα βετεράνων.Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ ξεκίνησαν την επίσκεψή τους από τη Βασιλική Παιδιατρική Κλινική στη Μελβούρνη, όπου συμμετείχαν σε μια δράση που πραγματοποιήθηκε σε θεραπευτικούς χώρους στον κήπο του νοσοκομείου.«Ήταν μια πραγματικά ουσιαστική επίσκεψη για το προσωπικό μας και για τους νέους ανθρώπους που λαμβάνουν φροντίδα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του νοσοκομείου δρ Πίτερ Στιρ.Ο Χάρι, φορώντας ένα μπλε κοστούμι και λευκό πουκάμισο, μίλησε με παιδιά και πόζαρε για φωτογραφίες με ασθενείς στον προθάλαμο του νοσοκομείου χαρακτηρίζοντας «όμορφη» μια χειροποίητη πινακίδα για την υποδοχή του ζεύγους.Η Μέγκαν, η οποία φορούσε ένα μπλε φόρεμα αξίας 720 ευρώ της σχεδιάστριας με έδρα το Σίδνεϊ Κάρεν Τζι, βοήθησε αργότερα στο σερβίρισμα του γεύματος σε ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στην πόλη.Ο Χάρι και η Μέγκανκαι εγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ το 2020 επικαλούμενοι επιθυμία για οικονομική ανεξαρτησία και για να αποφύγουν την εισβολή- όπως την χαρακτήρισαν- των μέσων ενημέρωσης στην προσωπική τους ζωή.Η τελευταία φορά που επισκέφθηκαν την Αυστραλία ήταν το 2018 ενώ εκτελούσαν ακόμη επίσημα καθήκοντα και τότε ανακοίνωσαν την πρώτη εγκυμοσύνη της Μέγκαν λίγες ώρες μετά την άφιξή τους στο Σίδνεϊ.Η τελευταία τους επίσκεψη συγκέντρωσε την προσοχή του κοινού στην Αυστραλία, όπου ο βασιλιάς Κάρολος είναι ο αρχηγός του κράτους παρότι μια υπολογίσιμη μειοψηφία υποστηρίζει την κατάργηση της μοναρχίας.Αλλά η υποδοχή ήταν πολύ πιο υποτονική σε σχέση με το εκστατικό καλωσόρισμα που είχαν δεχτεί στην επίσκεψή τους το 2018. Τηλεοπτικά δίκτυα πρόβαλαν πλάνα που, όπως είπαν, δείχνουν το ζευγάρι να φθάνει στη Μελβούρνη με πτήση από το Λος Άντζελες προτού απομακρυνθεί από το αεροδρόμιο με οχηματοπομπή.

