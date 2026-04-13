Πέντε νεκροί από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ σε ταχύπλοα στον Ειρηνικό, δείτε βίντεο
Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε προχθές Σάββατο νέες αεροπορικές επιδρομές στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό εναντίον ταχύπλοων φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών, σκοτώνοντας πέντε άνδρες, ανακοίνωσε χθες Κυριακή (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Τα πλήγματα εξαπολύθηκαν εναντίον δυο ταχύπλοων την 11η Απριλίου, ανέφερε η SOUTHCOM μέσω X, παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο που απαθανατίζει τις επιθέσεις.

«Δυο άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν και ένας ναρκωτρομοκράτης επέζησε στο πρώτο πλήγμα. Τρεις ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν στο δεύτερο πλήγμα», ανέφερε ο αμερικανικός στρατός.



Με αυτές τις επιδρομές, τουλάχιστον 168 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν άρχισε η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία εναντίον υποτιθέμενων διακινητών ναρκωτικών στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει κάποια αδιάσειστη απόδειξη που να τεκμηρίωνε ότι τα σκάφη τα οποία μπήκαν στο στόχαστρο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα αμφισβητείται κι έχει πυροδοτήσει σειρά αντεγκλήσεων, τόσο στην αμερικανική πολιτική σκηνή όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες στις επιχειρήσεις αυτές.
