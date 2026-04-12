Ένοπλη ομάδα επιχείρησε επιβίβαση σε πλοίο ανοιχτά της Υεμένης
Ένοπλη ομάδα επιχείρησε επιβίβαση σε πλοίο ανοιχτά της Υεμένης

54 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Αλ Χουντάιντα, σε επιφυλακή οι ναυτιλιακές αρχές.

Ένοπλη ομάδα επιχείρησε επιβίβαση σε πλοίο ανοιχτά της Υεμένης
Μηνάς Τσαμόπουλος
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό περιστατικό ασφάλειας καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή της Υεμένη, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ενημέρωση του UKMTO, ένα ιστιοφόρο σκάφος προσεγγίστηκε από ταχύπλοο με ομάδα 10-12 ατόμων, εκ των οποίων οι 4-5 ήταν οπλισμένοι με αυτόματα όπλα.

Σύμφωνα με την EOS Risk Group, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 54 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Αλ Χουάιντα. Οι επιβαίνοντες στο ταχύπλοο απαίτησαν από το πλήρωμα να σταματήσει το πλοίο και επιχείρησαν να το προσεγγίσουν με σκοπό την επιβίβαση.

Ο πλοίαρχος αντέδρασε άμεσα, έριξε φωτοβολίδα (flare), με αποτέλεσμα το ταχύπλοο να απομακρυνθεί και να κινηθεί προς τα νοτιοανατολικά.

Έρευνα από τις Αρχές

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό. Οι ναυτιλιακές αρχές συνιστούν αυξημένη επαγρύπνηση στα διερχόμενα πλοία, με διατήρηση συνεχούς οπτικής και ραντάρ επιτήρησης, καθώς και εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από τις οδηγίες BMP (Best Management Practices).


Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως «ύποπτη δραστηριότητα», με υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας της πληροφορίας, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή στην περιοχή.
Μηνάς Τσαμόπουλος
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

