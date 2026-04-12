Ένοπλη ομάδα επιχείρησε επιβίβαση σε πλοίο ανοιχτά της Υεμένης
54 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Αλ Χουντάιντα, σε επιφυλακή οι ναυτιλιακές αρχές.
Σοβαρό περιστατικό ασφάλειας καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή της Υεμένη, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ενημέρωση του UKMTO, ένα ιστιοφόρο σκάφος προσεγγίστηκε από ταχύπλοο με ομάδα 10-12 ατόμων, εκ των οποίων οι 4-5 ήταν οπλισμένοι με αυτόματα όπλα.
Σύμφωνα με την EOS Risk Group, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 54 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Αλ Χουάιντα. Οι επιβαίνοντες στο ταχύπλοο απαίτησαν από το πλήρωμα να σταματήσει το πλοίο και επιχείρησαν να το προσεγγίσουν με σκοπό την επιβίβαση.
Ο πλοίαρχος αντέδρασε άμεσα, έριξε φωτοβολίδα (flare), με αποτέλεσμα το ταχύπλοο να απομακρυνθεί και να κινηθεί προς τα νοτιοανατολικά.
Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως «ύποπτη δραστηριότητα», με υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας της πληροφορίας, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή στην περιοχή.
Έρευνα από τις ΑρχέςΟι αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό. Οι ναυτιλιακές αρχές συνιστούν αυξημένη επαγρύπνηση στα διερχόμενα πλοία, με διατήρηση συνεχούς οπτικής και ραντάρ επιτήρησης, καθώς και εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από τις οδηγίες BMP (Best Management Practices).
According to the United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) Centre, a sailing vessel 54nm southwest of Al-Hodeidah, Yemen was approached by a skiff with roughly a dozen people aboard, ~4 of which were armed. After the skiff pulled alongside the vessel and requested they… pic.twitter.com/ry47WJJ39D— OSINTdefender (@sentdefender) April 12, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
