Έρευνα για καταγγελία σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος βουλευτή των Δημοκρατικών από την εισαγγελία του Μανχάταν
Καταγγελία πρώην συνεργάτιδας και νέες αποκαλύψεις οδηγούν σε έρευνα – Ο Έρικ Σουόλγουελ αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για πολιτικά κίνητρα
Η εισαγγελία του Μανχάταν ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας σχετικά με καταγγελία σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος του βουλευτή των Δημοκρατικών Έρικ Σουόλγουελ, έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει σοβαρές καταγγελίες πρώην συνεργάτιδάς του.
Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό φέρεται να συνέβη τον Απρίλιο του 2024 στη Νέα Υόρκη, όταν η γυναίκα, πρώην εργαζόμενη στο γραφείο του Σουόλγουελ, υποστηρίζει ότι μετά από έξοδο με κατανάλωση αλκοόλ, ξύπνησε στο ξενοδοχείο όπου εκείνος φέρεται να είχε σεξουαλική επαφή μαζί της χωρίς τη συναίνεσή της. Η ίδια αναφέρει ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και δεν ήταν σε θέση να συναινέσει ή να αντιδράσει.
Παράλληλα, άλλες τρεις γυναίκες φέρονται να έχουν καταθέσει ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής γυμνών φωτογραφιών ή σεξουαλικών μηνυμάτων χωρίς συναίνεση.
Από την πλευρά του, ο Σουόλγουελ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι είναι ψευδείς και ότι σχετίζονται με την πολιτική συγκυρία, καθώς ο ίδιος είναι υποψήφιος για τη θέση του κυβερνήτη στην Καλιφόρνια. Σε δημόσια τοποθέτησή του δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό του με όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα.
Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος να ζητούν από τον Σουόλγουελ να αποσυρθεί από την προεκλογική κούρσα ενόψει των εκλογών της 2ας Ιουνίου.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης με σεβασμό σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Η εισαγγελία του Μανχάταν κάλεσε όποιον διαθέτει πληροφορίες να συμβάλει στην έρευνα, τονίζοντας ότι η διαδικασία θα γίνει με εξειδικευμένες ομάδες και με έμφαση στην υποστήριξη των θυμάτων.
