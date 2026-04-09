Axios: Την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Λιβάνου
Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, μετά από επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, εν μέσω έντονων διαφωνιών για το εύρος της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να περιορίσει την ένταση των επιθέσεων στον Λίβανο και να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο Λίβανος περιλαμβάνεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβίασή της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τις ειρηνευτικές συνομιλίες ή διατήρησης των Στενών του Ορμούζ κλειστά. Από την πλευρά τους, ΗΠΑ και Ισραήλ απορρίπτουν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τις ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Το Ισραήλ ενίσχυσε σημαντικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τις 24 ώρες που ακολούθησαν την επίτευξη της συμφωνίας, με επιδρομές που, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του Λιβάνου, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 254 ανθρώπων την Τετάρτη.

Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, επισημαίνοντας ότι στόχος των συνομιλιών είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η διαμόρφωση συνθηκών ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, εξέφρασε ικανοποίηση για τη δήλωση του πρωθυπουργού του Λιβάνου σχετικά με την ανάγκη αποστρατιωτικοποίησης της Βηρυτού.

Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλείται το αμερικανικό μέσο, οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, με την πρώτη συνάντηση να πραγματοποιείται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον.

Την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσει ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα, ενώ το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη του στην Ουάσιγκτον Γιεχιέλ Λάιτερ. Εκ μέρους του Λιβάνου θα συμμετάσχει η πρέσβης της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες Νάντα Χαμαντέχ-Μοάουαντ.

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

