Axios: Την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Λιβάνου
Axios: Την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Λιβάνου
Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, μετά από επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, εν μέσω έντονων διαφωνιών για το εύρος της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να περιορίσει την ένταση των επιθέσεων στον Λίβανο και να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις.
Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο Λίβανος περιλαμβάνεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβίασή της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τις ειρηνευτικές συνομιλίες ή διατήρησης των Στενών του Ορμούζ κλειστά. Από την πλευρά τους, ΗΠΑ και Ισραήλ απορρίπτουν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τις ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
Το Ισραήλ ενίσχυσε σημαντικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τις 24 ώρες που ακολούθησαν την επίτευξη της συμφωνίας, με επιδρομές που, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του Λιβάνου, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 254 ανθρώπων την Τετάρτη.
Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, επισημαίνοντας ότι στόχος των συνομιλιών είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η διαμόρφωση συνθηκών ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, εξέφρασε ικανοποίηση για τη δήλωση του πρωθυπουργού του Λιβάνου σχετικά με την ανάγκη αποστρατιωτικοποίησης της Βηρυτού.
Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλείται το αμερικανικό μέσο, οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, με την πρώτη συνάντηση να πραγματοποιείται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον.
Την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσει ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα, ενώ το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη του στην Ουάσιγκτον Γιεχιέλ Λάιτερ. Εκ μέρους του Λιβάνου θα συμμετάσχει η πρέσβης της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες Νάντα Χαμαντέχ-Μοάουαντ.
Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να περιορίσει την ένταση των επιθέσεων στον Λίβανο και να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις.
Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο Λίβανος περιλαμβάνεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβίασή της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τις ειρηνευτικές συνομιλίες ή διατήρησης των Στενών του Ορμούζ κλειστά. Από την πλευρά τους, ΗΠΑ και Ισραήλ απορρίπτουν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τις ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
Το Ισραήλ ενίσχυσε σημαντικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τις 24 ώρες που ακολούθησαν την επίτευξη της συμφωνίας, με επιδρομές που, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του Λιβάνου, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 254 ανθρώπων την Τετάρτη.
Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, επισημαίνοντας ότι στόχος των συνομιλιών είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η διαμόρφωση συνθηκών ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, εξέφρασε ικανοποίηση για τη δήλωση του πρωθυπουργού του Λιβάνου σχετικά με την ανάγκη αποστρατιωτικοποίησης της Βηρυτού.
Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλείται το αμερικανικό μέσο, οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, με την πρώτη συνάντηση να πραγματοποιείται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον.
Την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσει ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα, ενώ το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη του στην Ουάσιγκτον Γιεχιέλ Λάιτερ. Εκ μέρους του Λιβάνου θα συμμετάσχει η πρέσβης της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες Νάντα Χαμαντέχ-Μοάουαντ.
